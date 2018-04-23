Шесть вечеров в Тюмени: кормим хищные растения, смотрим кино с сюрпризом, подпеваем «Песнярам»

Впереди длинная рабочая неделя (работать нам, кстати, придется шесть дней вместо пяти), но не надо отчаиваться! Усталость после трудового дня поможет снять хороший вечер. Главное, провести этот вечер с умом: за интересным занятием и в хорошей компании. Афиша от 72.ru поможет выбрать событие, которое принесет радость и удовольствие именно вам.

23 апреля, понедельник

Вокальная музыка «Ветка сирени» (12+)

Любимые русские романсы и песни из советского кино в исполнении лауреата международных конкурсов Валерия Кучеренко и заслуженной артистки России Наталии Московиной. За роялем — Игорь Тукало. Приходите послушать песни, от которых замирает душа. «Хризантемы в саду», «Старый клен», «Эхо любви». Вечер будет очень романтичным.

Когда: 23 апреля, 19:00.

Где: Республики, 34, Тюменская филармония.

Цена билета: 400 — 600 рублей.

24 апреля, вторник

Концерт ансамбля «Зори Тюмени» (0+)

Концерт, который зарядит энергией на всю неделю. Представлять «Зори Тюмени» лишний раз не нужно. Удаль и красота этих танцоров известна во всем мире. На концерте они исполнят не только работы из «золотого фонда», но и новые постановки. Спешите за билетами!

Когда: 24 апреля, 19:00.

Где: Республики, 34, Тюменская филармония.

Цена билета: 500 — 1000 рублей.

Концерт «Аффинаж» (18+)

Группа «Аффинаж» представит слушателям свой новый альбом, который, по словам музыкантов, будет значительно отличаться от предыдущего, оцененного многими как лирический и романтический. Новая пластинка — гораздо более напряженная, насыщенная внутренним борением и противоречивыми эмоциями. Это будет классический «Аффинаж» — тот, который так любят истовые поклонники: пронзительный, отчаянный, душераздирающий, но в новых, более насыщенных красках и звуках. На концерте прозвучат песни из нового альбома и уже полюбившиеся слушателям композиции.

Когда: 24 апреля, 21:00.

Где: Осипенко, 81, «Дом Печати».

Цена билета: 900 — 1600 рублей.

25 апреля, среда

Концерт «Песняров» (6+)

В среду вечером отправляйтесь в «Железнодорожник». Хороший вечер вам гарантирован. Легендарный ансамбль «Песняры» исполнит все любимые хиты: «Беловежская пуща», «Алеся» и, конечно, «Косил ясь конюшину». И не сдерживайте себя, подпевайте во весь голос!

Когда: 25 апреля, 19:00.

Где: Первомайская, 55, ДК «Железнодорожников».

Цена билета: 1200 — 2200 рублей.

Эволюция джаза (16+)

Музыкальная программа, посвященная международному дню джаза. Тюменский бэнд Jazz Street покажет, как развивался джаз с момента его образования до сегодняшних дней, а так же сыграет ту музыку, на которую джаз оказал прямое и косвенное влияние. Прозвучат композиции из репертуара Луи Амстронга, Билли Холидей, Эллы Фицджеральд , Сары вон, Чик Кориа, Принца, Джимми Калумма.

Когда: 25 апреля, 19:30.

Где: Осипенко, 81, «Дом Печати».

Вход свободный.

26 апреля, четверг

Концерт SMEX (18+)

Одна из самых крутых групп панк-рока готова презентовать новейший альбом и отметить 19-летие! Новый альбом группы по праву считается тем самым импортозамещением в отечественной музыкальной индустрии. Каждой песней SMEX доказывает преданность стилю, отвагу в заявлениях и мастерство в исполнении.

Когда: 26 апреля, 19:00.

Где: Мурманская, 35, Rocketa Club.

Цена билета: 400 рублей.

Концерт «Radio Tapok» (0+)

Группа, прославившаяся исполнением переведенных на русский зарубежных рок-композиций. Делают они это с задором и юмором. Если хочется подпевать любимым группам без акцента, спешите на концерт. Будет здорово!

Когда: 26 апреля, 19:00.

Где: Ленина, 4, YesRockClub.

Цена билета: 620 — 1600 рублей.

Любите шутки поострее? Приходите в «Максимилианс». Даже сегодня, когда юмор в стиле стендап на пике популярности, цензура нашего ТВ все-таки не позволяет показать номера без купюр. Но это можно на сцене «Максимилианса»! В гостях — молодые, но уже известные комики проекта StandUp Стас Старовойтов и Тимур Каргинов.

Когда: 26 апреля, 21:00.

Где: 50 лет Октября, 8Б, «Максимилианс».

Цена билета: 1000 — 2000 рублей.

26, 27 апреля, четверг — пятница

Выставка насекомоядных растений (0+)

Увлекательная выставка растений-хищников! Вы увидите Венерину Мухоловку — самое быстрое и ловкое растение. А также еще 15 видов насекомоядных зеленых чудовищ. В 12, 15, 17 и 19 часов растения будут кормить. Понравившегося хищника можно приобрести. Выставка пройдёт в контактном зоопарке.

Когда: 26, 27 апреля, 12:00 — 20:00.

Где: Тимофея Чаркова, 60, Сити Молл.

Цена билета: 250 — 300 рублей.

27 апреля, пятница

Транс-драма «Сапфировая бездна» (12+)

Первый спектакль творческого дуэта «НитьЯ». Творческий союз широко известен, премьера спектакля в Тюмени состоится сразу после Европейского тура. «Сапфировая бездна» — это спектакль о том, что остаётся, когда не остаётся ничего. То из чего мы состоим. Спектакль про любовь и о любви. Жёсткий по форме, но очень нежный по содержанию.

Когда: 27 апреля, 19:00.

Где: Луначарского, 2/5, СК «Зодчий».

Цена билета: 250 — 1000 рублей.

Фестиваль «Точка зрения» (18+)

Фестиваль тюменской музыки. Коллективы, исполняющие музыку самых разных стилей, соберутся вместе, чтобы высказать свою точку зрения по поводу искусства. Поп, хаус, трэп, электродэнс, датчхаус, техно, минимал, трип-хоп и не только! В общем, полная демократия и свобода.

Когда: 27 апреля, 20:00.

Где: Осипенко, 81, «Дом Печати».

Цена билета: 200 — 300 рублей.

28 апреля, суббота

Концерт живых саундтреков (12+)

Мелодии из фильмов западают в душу. У этого две причины. Во-первых, режиссеры выбирают лучшие композиции для кинолент, во-вторых, очарование музыки подкрепляется ярким видеорядом. В эту субботу в МТЦ «Космос» будут звучать лучшие саундтреки в живом исполнении. Хороший вечер ганатирован!

Когда: 28 апреля, 18:00.

Где: Республики, 165А, МТЦ «Космос».

Цена билета: 350 — 400 рублей.

Skipin Denis Experiment (16+)

Skipin Denis Experiment — экспериментальный проект, который исследует возможности объединения джаза, электроники, соула, фанка и хип-хопа и рок музыки.

Когда: 28 апреля, 19:30.

Где: Осипенко, 81, «Дом Печати».

Цена билета: 250 рублей (депозит).

Киноклуб «Не знаю фильм» (18+)

Для тех, кто любит хорошее кино и сюрпризы. Киноклуб держит название фильма в тайне. Что за картину будут показывать, узнаете непосредственно перед показом. Но фильм будет хорошим, гарантированно. После финальных титров начнется обсуждение увиденного. Будет весьма любопытно.

Когда: 28 апреля, 19:30.

Где: Молодежная, 74/4, Fabric Bar.

Вход свободный.

Вечеринка Cromulent (18+)

Массовая танцевальная вечеринка для молодежи. Забитый танцпол, стильных, крутых и амбициозных молодых людей, которые смогут прочувствовать все эти эмоции, драйв, веселье под топовый саунд от диджеев. Вам это по душе? Спешите за билетами!

Когда: 28 апреля, 22:00.

Где: Максима Горького, 44/3, КТЗ «Байконур».

Цена билета: 400 рублей.