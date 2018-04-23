Шесть вечеров в Тюмени: кормим хищные растения, смотрим кино с сюрпризом, подпеваем «Песнярам» 

Впереди длинная рабочая неделя (работать нам, кстати, придется шесть дней вместо пяти), но не надо отчаиваться! Усталость после трудового дня поможет снять хороший вечер. Главное, провести этот вечер с умом: за интересным занятием и в хорошей компании. Афиша от 72.ru поможет выбрать событие, которое принесет радость и удовольствие именно вам.
23 апреля, понедельник
Вокальная музыка «Ветка сирени» (12+)
Любимые русские романсы и песни из советского кино в исполнении лауреата международных конкурсов Валерия Кучеренко и заслуженной артистки России Наталии Московиной. За роялем — Игорь Тукало. Приходите послушать песни, от которых замирает душа. «Хризантемы в саду», «Старый клен», «Эхо любви». Вечер будет очень романтичным.
Когда: 23 апреля, 19:00.
Где: Республики, 34, Тюменская филармония.
Цена билета: 400 — 600 рублей.
24 апреля, вторник
Концерт ансамбля «Зори Тюмени» (0+)
Концерт, который зарядит энергией на всю неделю. Представлять «Зори Тюмени» лишний раз не нужно. Удаль и красота этих танцоров известна во всем мире. На концерте они исполнят не только работы из «золотого фонда», но и новые постановки. Спешите за билетами!
Когда: 24 апреля, 19:00.
Где: Республики, 34, Тюменская филармония.
Цена билета: 500 — 1000 рублей.
Концерт «Аффинаж» (18+)
Группа «Аффинаж» представит слушателям свой новый альбом, который, по словам музыкантов, будет значительно отличаться от предыдущего, оцененного многими как лирический и романтический. Новая пластинка — гораздо более напряженная, насыщенная внутренним борением и противоречивыми эмоциями. Это будет классический «Аффинаж» — тот, который так любят истовые поклонники: пронзительный, отчаянный, душераздирающий, но в новых, более насыщенных красках и звуках. На концерте прозвучат песни из нового альбома и уже полюбившиеся слушателям композиции.
Когда: 24 апреля, 21:00.
Где: Осипенко, 81, «Дом Печати».
Цена билета: 900 — 1600 рублей.
25 апреля, среда
Концерт «Песняров» (6+)
В среду вечером отправляйтесь в «Железнодорожник». Хороший вечер вам гарантирован. Легендарный ансамбль «Песняры» исполнит все любимые хиты: «Беловежская пуща», «Алеся» и, конечно, «Косил ясь конюшину». И не сдерживайте себя, подпевайте во весь голос!
Когда: 25 апреля, 19:00.
Где: Первомайская, 55, ДК «Железнодорожников».
Цена билета: 1200 — 2200 рублей.
Эволюция джаза (16+)
Музыкальная программа, посвященная международному дню джаза. Тюменский бэнд Jazz Street покажет, как развивался джаз с момента его образования до сегодняшних дней, а так же сыграет ту музыку, на которую джаз оказал прямое и косвенное влияние. Прозвучат композиции из репертуара Луи Амстронга, Билли Холидей, Эллы Фицджеральд, Сары вон, Чик Кориа, Принца, Джимми Калумма.
Когда: 25 апреля, 19:30.
Где: Осипенко, 81, «Дом Печати».
Вход свободный.
26 апреля, четверг
Концерт SMEX (18+)
Одна из самых крутых групп панк-рока готова презентовать новейший альбом и отметить 19-летие! Новый альбом группы по праву считается тем самым импортозамещением в отечественной музыкальной индустрии. Каждой песней SMEX доказывает преданность стилю, отвагу в заявлениях и мастерство в исполнении.
Когда: 26 апреля, 19:00.
Где: Мурманская, 35, Rocketa Club.
Цена билета: 400 рублей.
Концерт «Radio Tapok» (0+)
Группа, прославившаяся исполнением переведенных на русский зарубежных рок-композиций. Делают они это с задором и юмором. Если хочется подпевать любимым группам без акцента, спешите на концерт. Будет здорово!
Когда: 26 апреля, 19:00.
Где: Ленина, 4, YesRockClub.
Цена билета: 620 — 1600 рублей.
StandUp: Стас Старовойтов и Тимур Каргинов (18+)
Любите шутки поострее? Приходите в «Максимилианс». Даже сегодня, когда юмор в стиле стендап на пике популярности, цензура нашего ТВ все-таки не позволяет показать номера без купюр. Но это можно на сцене «Максимилианса»! В гостях — молодые, но уже известные комики проекта StandUp Стас Старовойтов и Тимур Каргинов.
Когда: 26 апреля, 21:00.
Где: 50 лет Октября, 8Б, «Максимилианс».
Цена билета: 1000 — 2000 рублей.
26, 27 апреля, четверг — пятница
Выставка насекомоядных растений (0+)
Увлекательная выставка растений-хищников! Вы увидите Венерину Мухоловку — самое быстрое и ловкое растение. А также еще 15 видов насекомоядных зеленых чудовищ. В 12, 15, 17 и 19 часов растения будут кормить. Понравившегося хищника можно приобрести. Выставка пройдёт в контактном зоопарке.
Когда: 26, 27 апреля, 12:00 — 20:00.
Где: Тимофея Чаркова, 60, Сити Молл.
Цена билета: 250 — 300 рублей.
27 апреля, пятница
Транс-драма «Сапфировая бездна» (12+)
Первый спектакль творческого дуэта «НитьЯ». Творческий союз широко известен, премьера спектакля в Тюмени состоится сразу после Европейского тура. «Сапфировая бездна» — это спектакль о том, что остаётся, когда не остаётся ничего. То из чего мы состоим. Спектакль про любовь и о любви. Жёсткий по форме, но очень нежный по содержанию.
Когда: 27 апреля, 19:00.
Где: Луначарского, 2/5, СК «Зодчий».
Цена билета: 250 — 1000 рублей.
Фестиваль «Точка зрения» (18+)
Фестиваль тюменской музыки. Коллективы, исполняющие музыку самых разных стилей, соберутся вместе, чтобы высказать свою точку зрения по поводу искусства. Поп, хаус, трэп, электродэнс, датчхаус, техно, минимал, трип-хоп и не только! В общем, полная демократия и свобода.
Когда: 27 апреля, 20:00.
Где: Осипенко, 81, «Дом Печати».
Цена билета: 200 — 300 рублей.
28 апреля, суббота
Концерт живых саундтреков (12+)
Мелодии из фильмов западают в душу. У этого две причины. Во-первых, режиссеры выбирают лучшие композиции для кинолент, во-вторых, очарование музыки подкрепляется ярким видеорядом. В эту субботу в МТЦ «Космос» будут звучать лучшие саундтреки в живом исполнении. Хороший вечер ганатирован!
Когда: 28 апреля, 18:00.
Где: Республики, 165А, МТЦ «Космос».
Цена билета: 350 — 400 рублей.
Skipin Denis Experiment (16+)
Skipin Denis Experiment — экспериментальный проект, который исследует возможности объединения джаза, электроники, соула, фанка и хип-хопа и рок музыки.
Когда: 28 апреля, 19:30.
Где: Осипенко, 81, «Дом Печати».
Цена билета: 250 рублей (депозит).
Киноклуб «Не знаю фильм» (18+)
Для тех, кто любит хорошее кино и сюрпризы. Киноклуб держит название фильма в тайне. Что за картину будут показывать, узнаете непосредственно перед показом. Но фильм будет хорошим, гарантированно. После финальных титров начнется обсуждение увиденного. Будет весьма любопытно.
Когда: 28 апреля, 19:30.
Где: Молодежная, 74/4, Fabric Bar.
Вход свободный.
Вечеринка Cromulent (18+)
Массовая танцевальная вечеринка для молодежи. Забитый танцпол, стильных, крутых и амбициозных молодых людей, которые смогут прочувствовать все эти эмоции, драйв, веселье под топовый саунд от диджеев. Вам это по душе? Спешите за билетами!
Когда: 28 апреля, 22:00.
Где: Максима Горького, 44/3, КТЗ «Байконур».
Цена билета: 400 рублей.