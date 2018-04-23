Объявлены ещё шестнадцать участников «НАШЕСТВИЯ» 2018

Всё меньше и меньше времени остаётся до «Главного приключения года», фестиваля «НАШЕСТВИЕ» 2018! В последний перед длинными майскими праздниками рабочий понедельник, 23 апреля 2018 года, «НАШЕ Радио» анонсировало имена ряда артистов, которые выйдут на сцену в Большом Завидове.

3, 4 и 5 августа в Тверской области снова соберутся десятки тысяч любителей качественной отечественной музыки, чтобы погрузиться в уникальную атмосферу, ощутить энергию и драйв честного рок-н-ролла, почувствовать свободу и единение. В 2018 году радиостанция «НАШЕ Радио» отмечает своё 20-летие, поэтому и самый масштабный фестиваль страны «НАШЕСТВИЕ» пройдёт в особенно торжественной обстановке. Артисты исполнят свои главные хиты, которые радовали слушателей «НАШЕго» на протяжении двух десятилетий.

«7Б» — недавно перешагнувшая 15-летний рубеж группа является неизменным участником фестиваля. Для гостей «НАШЕСТВИЯ» лидер «7Б» Иван Демьян традиционно составляет сет из самых ярких композиций коллектива, обязательно исполняя и главный «гимн» — песню «Молодые ветра», которую каждый раз скандирует всё фестивальное поле.

«Анимация» — группа во главе с Константином Кулясовым готовится порадовать гостей предстоящего «НАШЕСТВИЯ» фирменным прекрасным звуком и мощным выступлением, состоящим из самых известных песен. Сейчас «Анимация» активно работает над новым альбомом, но это не помешает музыкантам ярко прогреметь на «Главном приключении года»!

«Ария» — участники авторитетнейшей российской рок-группы собираются удивить посетителей самого масштабного оупен-эйра не только культовыми хитами в стиле хэви-метал, но и мощным пиротехническим шоу. В последний раз «Ария» выступала на «НАШЕСТВИИ» 5 лет назад, поэтому серьёзно готовится к возвращению на «Главную сцену» фестиваля и представит триумфальный, красочный и зрелищный перформанс!

«Кукрыниксы» — появление этой группы на «НАШЕСТВИИ» 2018 станет совершенно уникальным. Выступление «Кукрыниксов» на сцене в Большом Завидове официально заявлено как последний лайв, после чего коллектив завершает свою творческую деятельность. Этот красивый финальный аккорд от «Кукрыниксов» просто нельзя пропустить!

«Ундервуд» — группа, любимая многими за наполненные позитивом песни, вот уже десятый год радует гостей «Главного приключения года» своими зажигательными выступлениями. По случаю 20-летия «НАШЕго Радио» музыканты из Крыма готовят исключительный, праздничный сет — только самые душевные и весёлые хиты для НАШих слушателей!

Список музыкальных коллективов выглядит солидно: на «Главной сцене» фестиваля уже заявлены выступления 15 популярных и любимых групп, среди которых «Алиса», «Калинов Мост», «Пикник», «Секрет», «СерьГа», «Сплин» и многие другие, На прошлой неделе была названа пятёрка артистов, выступающих на второй сцене «Главного приключения года» — «НАШЕ 2.0», и сегодня стало известно, что этот список пополнится новыми участниками:

· «Anacondaz»

· «F. P. G.»

· «Jane Air»

· «Good Times»

· «Mordor»

· «Голос Омерики»

· «Громыка»

· «Кирпичи»

· «Нуки»

· «Операция Пластилин»

· «Сансара»

Напоминаем, что билеты на «НАШЕСТВИЕ» 2018 можно приобрести на сайте фестиваля nashestvie.ru.

Дальше — ещё больше громких имён, неожиданных союзов и любимой музыки — лучшей за 20 лет! Подробности на сайте nashestvie.ru и в социальных сетях радиостанции «НАШЕ Радио».