Молодежная палата района провела очередной концерт-квартирник

Площадкой для проведения мероприятия стал Молодежный центр «PROдвижение», расположенный на улице Рудневка, дом 23. Организатором камерного концерта-квартирника стала районная Молодежная палата.

Темой концерта, который с успехом прошел в марте, стал День поэзии. В этот раз авторам бардовской песни было предложено исполнить песни из любимых фильмов и мультфильмов.

«Если ваша душа поет, пойте вместе с нами!» — такими словами открыла мероприятие председатель МП К. Аветисова.

Участники квартирника не только последовали теме встречи в своих песнях, но и с удовольствием исполнили собственные произведения.

Удачным дебютом в кожуховском квартирнике стало выступление виртуоза-балалаечника Д. Бычкова, который замечательно исполнил соло зажигательные латиноамериканские и испанские мелодии и сходу создал дуэт с Кристиной Аветисовой, играющей на гитаре.

В конце концерта юные таланты получили грамоты.