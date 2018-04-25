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Молодежная палата района провела очередной концерт-квартирник
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Молодежная палата района провела очередной концерт-квартирник 

Управа района Косино-Ухтомский 25 апреля 2018
Фото: Управа района Косино-Ухтомский
Площадкой для проведения мероприятия стал Молодежный центр «PROдвижение», расположенный на улице Рудневка, дом 23. Организатором камерного концерта-квартирника стала районная Молодежная палата.
Темой концерта, который с успехом прошел в марте, стал День поэзии. В этот раз авторам бардовской песни было предложено исполнить песни из любимых фильмов и мультфильмов.
«Если ваша душа поет, пойте вместе с нами!» — такими словами открыла мероприятие председатель МП К. Аветисова.
Участники квартирника не только последовали теме встречи в своих песнях, но и с удовольствием исполнили собственные произведения.
Удачным дебютом в кожуховском квартирнике стало выступление виртуоза-балалаечника Д. Бычкова, который замечательно исполнил соло зажигательные латиноамериканские и испанские мелодии и сходу создал дуэт с Кристиной Аветисовой, играющей на гитаре.
В конце концерта юные таланты получили грамоты.
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