Канье признался в любви к Трампу и зависимости от опиума!

После триумфального возвращения в Twitter Канье Уэст (40) продолжает делиться с подписчиками самым сокровенным. Недавно он поразил всех новым признанием!

Рэпер в открытую заявил, что поддерживает политику правой партии Кэндеса Оуэнса (в США его многие недолюбливают). «Мне нравится, как думает Кэндис Оуэнс», — написал Канье в Твиттере.

I love the way Candace Owens thinks

— KANYE WEST (@kanyewest) 21 апреля 2018 г.

После этого сообщения на Канье обрушился шквал критики: «Как ты можешь поддерживать этих монстров?»

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Но это были цветочки: во время недавнего интервью на радио Hot 97’s Уэст заявил, что он любит Дональда Трампа (71). По словам ведущего Эбро Дардена, в выходные они с Канье обсуждали множество тем. Когда речь зашла о президенте США, Эбро был потрясен, услышав, что Уэст не изменил своего отношения к Трампу с 2016 года. По словам Дардена, Канье аргументирует это тем, что он долгие годы добивался встречи с Бараком Обамой , но все было напрасно. Трамп, в свою очередь, от встречи с Уэстом не отказался (позднее рэпер снял двойника голого Трампа в клипе на свою песню Famous). Стоит отметить, что в американском шоу-бизнесе Трампа открыто презирают за сексизм, неоднозначные высказывания и многие другие проступки.

https://www.youtube.com/watch?v=p7FCgw_GlWc

Ведущие утреннего шоу Monday Morning засомневались в том, что Уэст вообще понимает, что происходит в мире.

«У меня складывается впечатление, что мир Канье — это мыльный пузырь. Все, что его окружает, — это семейство Кардашьян и два десятка людей, которые всегда и во всем с ним согласны. Он не знает, что происходит на улицах на самом деле», — говорит ведущая.

На этом шокирующие признания не закончились, и рэпер также заявил, что во время работы над пластинкой Life of Pablo, которая вышла в 2016 году, он сидел на наркотиках. «Когда я лечился в больнице от зависимости от опиатов, никто не проявлял ко мне ни малейшей жалости или любви», — признался рэпер.

Кажется, Канье пора перестать болтать и направить все силы в творческие проекты.

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/kane-priznalsya-v-lyubvi-k-trampu-i-zavisimosti-ot-opiuma/