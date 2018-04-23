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Такаси Мураками создал обложку для нового альбома Канье Уэста
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Такаси Мураками создал обложку для нового альбома Канье Уэста 

Fancy Journal 33 минуты назад
Фото: Fancy Journal
Рэпер Канье Уэст в Twitter-аккаунте поделился тизером обложки своего нового музыкального альбома «Kids See Ghosts», который исполнитель записал совместно с рэпером Kid Cudi. Над черновиком работал один из самых влиятельных и дорогих современных художников — Такаси Мураками.
На обложке нарисованы Уэст и рэпер Kid Cudi, а также черновой вариант не обошелся без фирменного автографа художника в виде цветка и подписи «спасибо!» на японском языке.
Ожидается, что релиз альбома «Kids See Ghosts» состоится 8 июня, как раз в день рождения Уэста. Также рэпер анонсировал выход своей сольной пластинки, состоящей из семи треков. Сольную работу исполнителя мир услышит на неделю раньше — 1 июня.
pic.twitter.com/rtUaPlWqgK
— KANYE WEST (@kanyewest) 21 апреля 2018 г.
Murakami vibes pic.twitter.com/T0H74MSyB7
— KANYE WEST (@kanyewest) 21 апреля 2018 г.
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