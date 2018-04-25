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Трамп ответил Канье Уэсту, который назвал его братом
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Трамп ответил Канье Уэсту, который назвал его братом 

Газета.Ru 25 минут назад
Фото: Газета.Ru
Президент США Дональд Трамп в своем твиттере поблагодарил рэпера Канье Уэста, который выразил ему свою поддержку.
"Вам не обязательно соглашаться с Трампом, но толпа не заставит меня не любить его. Мы оба — драконья энергия. Он мой брат. Я люблю всех. Я не согласен со всем, что кто-либо делает. Это то, что делает нас индивидуальностями. И у нас есть право на независимую мысль", — написал Уэст.
В ответ на это Трамп поблагодарил рэпера.
"Спасибо Канье, очень круто!", — написал глава государства.
Ранее сообщалось, что Канье Уэст уходит из традиционного музыкального бизнеса.
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