Трамп ответил Канье Уэсту, который назвал его братом

Президент США Дональд Трамп в своем твиттере поблагодарил рэпера Канье Уэста, который выразил ему свою поддержку.

"Вам не обязательно соглашаться с Трампом, но толпа не заставит меня не любить его. Мы оба — драконья энергия. Он мой брат. Я люблю всех. Я не согласен со всем, что кто-либо делает. Это то, что делает нас индивидуальностями. И у нас есть право на независимую мысль", — написал Уэст.

В ответ на это Трамп поблагодарил рэпера.

"Спасибо Канье, очень круто!", — написал глава государства.

Ранее сообщалось, что Канье Уэст уходит из традиционного музыкального бизнеса.