На Фестивале патриотической песни «Мы этой памяти верны» звучали песни о войне

«Мы этой памяти верны» под таким названием прошел шестой Фестиваль Военно-патриотической песни в школе № 1602. Учредителем мероприятия стал аппарат Совета депутатов района Косино-Ухтомский. Начался конкурс с выноса знамен юнармейцами под звуки гимна страны. Хор «Озерный край» выступил первым, затем представили свои номера участники. Конкурсанты спели песни о войне. Номера оценивались в таких номинациях, как сольное исполнение, вокальные группы и хоровые коллективы. Выступления были яркими, некоторые из них сопровождались видеопрезентациями. Звучали песни, поппури.

Затем пришло время определить победителей. Жюри долго совещалось и, наконец, огласило свое решение.

Победителями этого музыкального мероприятия стали: солист Платон Семенов (школа № 2026), вокальный ансамбль Василиса Сухорукова и Антон Недоспасов (школа № 2026), хор «Планета детства» (школа № 1602).