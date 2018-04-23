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Лекцию о великом классике отечественной музыки прочитаю в районе
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Лекцию о великом классике отечественной музыки прочитаю в районе 

Управа района Арбат города Москвы 3 часа назад
Фото: Арбатские Вести
Сотрудники Дома-музея Марины Цветаевой приглашают жителей района посетить заключительную лекцию из цикла «Русская музыкальная традиция: от Глинки до Шостаковича». Она состоится 25 апреля.
Темой мероприятия станет «Дмитрий Шостакович — „Орфей“, спускающийся в ад».
На официальном сайте учреждения рассказали, что историю жизни музыканта расскажет композиор, ведущий научный сотрудник Мемориального музея Алекснадра Скрябина Денис Хоров. Посетители узнают о том, как были написаны щнаковые произведения Шостаковича. Кроме того, участники лекции прослушают партии опер и симфоний отечественного композитора и поговорят о его последователях и учениках.
Вход на мерпориятие по билетам. Лекция пройдет по адресу: Борисоглебский переулок, дом 6, строение 1. Начало зхапланировано на 19:30.
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