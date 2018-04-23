Лекцию о великом классике отечественной музыки прочитаю в районе

Сотрудники Дома-музея Марины Цветаевой приглашают жителей района посетить заключительную лекцию из цикла «Русская музыкальная традиция: от Глинки до Шостаковича ». Она состоится 25 апреля.

Темой мероприятия станет «Дмитрий Шостакович — „Орфей“, спускающийся в ад».

На официальном сайте учреждения рассказали, что историю жизни музыканта расскажет композиор, ведущий научный сотрудник Мемориального музея Алекснадра Скрябина Денис Хоров . Посетители узнают о том, как были написаны щнаковые произведения Шостаковича. Кроме того, участники лекции прослушают партии опер и симфоний отечественного композитора и поговорят о его последователях и учениках.

Вход на мерпориятие по билетам. Лекция пройдет по адресу: Борисоглебский переулок, дом 6, строение 1. Начало зхапланировано на 19:30.