Сотрудники Дома-музея Марины Цветаевой приглашают жителей района посетить заключительную лекцию из цикла «Русская музыкальная традиция: от Глинки до Шостаковича». Она состоится 25 апреля.
Темой мероприятия станет «Дмитрий Шостакович — „Орфей“, спускающийся в ад».
На официальном сайте учреждения рассказали, что историю жизни музыканта расскажет композиор, ведущий научный сотрудник Мемориального музея Алекснадра Скрябина Денис Хоров. Посетители узнают о том, как были написаны щнаковые произведения Шостаковича. Кроме того, участники лекции прослушают партии опер и симфоний отечественного композитора и поговорят о его последователях и учениках.
Вход на мерпориятие по билетам. Лекция пройдет по адресу: Борисоглебский переулок, дом 6, строение 1. Начало зхапланировано на 19:30.