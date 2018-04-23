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Бейонсе упала во время концерта вместе со своей сестрой
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Бейонсе упала во время концерта вместе со своей сестрой 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Бейонсе и ее сестра Соланж вместе упали во время концерта на фестивале Coachella, сообщает NME.
Это было уже второе выступление Бейонсе на Coachella в этом году, однако отличий от концерта во время первого уикэнда фестиваля было два: наряд Бейонсе и конфуз на сцене. После активных совместных танцев сестры обнялись, и Бейонсе попыталась поднять Соланж, однако не смогла, и женщины вместе упали.
Певицы обыграли неловкий момент, покатавшись по сцене, а многочисленные фанаты, запечатлевшие «фэйл», поддержали их криками и аплодисментами.
Музыкальный фестиваль Coachella — один из крупнейших фестивалей Америки, проходит в Калифорнии. В прошлом году Бейонсе не стала давать концерт на фестивале из-за беременности.
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