Бейонсе упала во время концерта вместе со своей сестрой

Бейонсе и ее сестра Соланж вместе упали во время концерта на фестивале Coachella, сообщает NME.

Это было уже второе выступление Бейонсе на Coachella в этом году, однако отличий от концерта во время первого уикэнда фестиваля было два: наряд Бейонсе и конфуз на сцене. После активных совместных танцев сестры обнялись, и Бейонсе попыталась поднять Соланж, однако не смогла, и женщины вместе упали.

Певицы обыграли неловкий момент, покатавшись по сцене, а многочисленные фанаты, запечатлевшие «фэйл», поддержали их криками и аплодисментами.

Музыкальный фестиваль Coachella — один из крупнейших фестивалей Америки, проходит в Калифорнии. В прошлом году Бейонсе не стала давать концерт на фестивале из-за беременности.