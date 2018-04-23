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Бейонсе вместе с сестрой свалились со сцены во время выступления: видео
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Бейонсе вместе с сестрой свалились со сцены во время выступления: видео 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Кадры падения опубликованы в Сети.
Американская певица Бейонсе упала прямо во время исполнения песни на концерте. Вместе со своим шоу она выступала на сцене фестиваля Coachella в Калифорнии. На этот раз компанию ей составила ее сестра Соланж. Дивы пели песню, выступление шло как обычно, пока Соланж не решилась обнять сестру во время танца.
Эффектный танец прервался очень неожиданно, но зрители успели запечатлеть досадный конфуз: младшая сестра, не удержав равновесие на сцене, рухнула прямо на Бейонсе. Однако, как и подобает профессиональным исполнителям, сестры продолжили выступление, будто ровным счетом ничего не произошло. Видео опубликовано на Youtube.
Напомним, ранее был опубликован рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов 2017-го года. Американская певица Бейонсе заняла в нем одну из высоких строчек.
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