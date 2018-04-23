Пять вечеров: со смешариками, Илзе Лиепой и «Оперением»

Понедельник, 23 апреля

«На крыло». Отчётный концерт студии «Оперение»

Студия творческого развития «Оперение-Нижний Новгород» основана в 2014 году Народным артистом России Константином Хабенским . На своём отчётном концерте ребята представят готовые работы и зарисовки в пяти направлениях, по которым ведётся обучение: мастерство актёра, сценическая речь, сценическое движение, вокал, современная хореография. Талантливые птенцы оперились и готовы вылететь из гнезда. Концерт пройдёт под девизом: «ОТ ВИНТА! Закончить репетиционные испытания и начать полёты!» (0+)

Где: ЦК Рекорд, ул. Пискунова, 11. Во сколько: 18:00. Цена: 250 руб.

Илзе Лиепа. Гала-концерт звёзд балета

Сегодня на сцене нижегородского театра оперы и балета выступят звёзды Большого театра и Мариинки, театра им. Станиславского и Немировича-Данченко и Михайловского театра. А среди них в этот вечер на сцене будет блистать Прима Русского Балета, Народная артистка России — неподражаемая Илзе Лиепа. Гала-концерт приурочен к 200-летнему юбилею основоположника русского балетного театра Мариуса Петипа. В программу войдут отрывки из балетов великого хореографа, ставшими «золотым фондом» русского классического балетного искусства. (6+)

Где: Театр оперы и балета, ул. Белинского, 59. Во сколько: 19:00. Цена: 1000-3500 руб.

Вторник, 24 апреля

Концерт «СоМа» («Сопротивление материала»)

В который раз в нашей истории молодые композиторы объединяются, чтобы пропагандировать современную музыку. «СоМа» — это объединение композиторов-нонкомформистов «Сопротивление материала», основанное в 2005 году. Что они делают с сопротивляющимся материалом — услышим на концерте. От «сумбура вместо музыки» до «использования инструментов не по прямому назначению» — Московский ансамбль современной музыки (МАСМ) представит произведения Дмитрия Курляндского , Владимира Ранеева, Сергея Невского и Бориса Филановского. (6+)

Где: Арсенал, Кремль, корпус 6, Киноконцертный зал. Во сколько: 19:00. Цена: 150 руб., льготный — 100 руб.

Среда, 25 апреля

Бесплодные усилия любви

«Бесплодные усилия любви» — одна из ранних пьес Уильяма Шекспира — является, по сути, рождественским подарком двору Её Величества королевы Англии. Динамичный сюжет этой современной версии пьесы складывается из череды розыгрышей, неожиданных поворотов, странных смешных персонажей, забавных ошибок и, конечно же, какая пьеса Шекспира обходится без «Её Величества Любви»! (16+)

Где: Театр драмы, ул. Б. Покровская, 13. Во сколько: 18:30. Цена: 250-800 руб.

Александр Иванов, фронтмен отечественного глэм-рока, в соседнем Дзержинске представит программу «Боже, какой пустяк», в которуй войдут лучшие хиты артиста: проверенная временем музыка и проникающая в самое сердце поэзия. Подарите себе вечер драйва, энергии, ностальгии и любви! (12+)

Где: Дворец культуры химиков, г. Дзержинск, пр. Ленина, 62. Во сколько: 19:00. Цена: 800–2000 руб Четверг, 26 апреля

Лекция «Вещь!»

Интересную лекцию о бесценных этнографических находках последних лет прочитает Ольга Ивановна Александрова , старший научный сотрудник музейного комплекса «Щёлоковский хутор». Она расскажет про уникальность обыденных предметов и про вещи мужского и женского миров у наших предков, про то, как связаны быт и окружающая природа, а также про вещи в музейных собраниях и семейные реликвии — и многое другое. (12+)

Где: Медиатека Арсенала, Кремль, корпус 6. Во сколько: 18:30. Цена: вход свободный.

Смешарики. Дежавю

У поклонников «Смешариков» радость: на широкие экраны выходит третий полнометражный фильм франшизы «Смешарики». На этот раз компания мультяшных колобков вынужденно отправится в путешествие во времени. Кролику Крошу приходится собирать своих друзей в разных странах и эпохах в компании своего второго «я» — повзрослевшего и ворчливого Шорка, появившегося вследствие временного парадокса. (6+)

Где: Империя грёз Небо, Синема Парк Седьмое небо, Орлёнок, Синема парк Фантастика. Во сколько: с 16:00. Цена: от 150 руб.

Пятница, 27 апреля

Концерт выпускников кафедры струнных инструментов

Любителям струнной музыки нельзя пропустить открытый инструментальный концерт. Для вас будут играть Кристина Часовских (альт) и Дарья Шушпанова (скрипка) в сопровождении фортепиано. Выпускницы консерватории, уже состоявшиеся музыканты, мастерски исполнят для вас самую проникновенную музыку. (6+)

Где: Консерватория им. Глинки, ул. Пискунова, 40; малый зал. Во сколько: 19:00. Цена: вход свободный.