Звонарь сыграла песни Avicii на колоколах

Жители голладского города Утрех стали свидетелями неординарного события: на колоколах Домского собора звонарь исполняла композиции популярного музыканта Avicii.

Почтить память Тима Берглинга (настоящее имя Avicii) звонарь Мальгоша Фибих решила, сыграл на соборных колоколах отрывки из композиций "Wake me up", "Hey Brother" и "Without you".

В 2013 году Forbes назвал Берглинга одним из самых высооплачиваемых диджеев в мире.

Из-за проблем со здоровьем Avicii несколько лет назад отказался от выступлений, сделав упор на студийную запись.

У Берглинга были проблемы с алкоголем. По неофициальной версии осложнения, вызванные злоупотреблением спиртыми напитками и стали причиной раннего ухода музыканта из жизни. Ему было всего 28 лет. Он скончался 20 апреля 2018 года.