В Белгороде пройдут опен-эйры с участием звезд

Группа компаний «Агро-Белогорье» привезет в Белгород звезд отечественной и зарубежной эстрады. Серия концертов «Ривьера Open Air» стартует уже через месяц.

25 мая пляж «Лазурный», который в этом сезоне превратится в самую живописную концертную площадку города, ждет поклонников группы A STUDIO. В год своего 30-летия легендарный музыкальный коллектив добрался до Белгорода. Позади долгий путь, длиною в шестнадцать альбомов, тридцать клипов, бесчисленное количество концертов по всему миру.

Группа играет романтически-танцевальный поп-рок и обладает уникальным для нашей поп-cцены чувством стиля, музыкальным вкусом, создает интересные аранжировки безупречного качества. В основе внешней эстрадной лёгкости музыки A STUDIO — высокое мастерство и профессионализм музыкантов: группа неоднократно награждалась премиями в различных номинациях на музыкальных фестивалях и конкурсах.

12 июля Белгород ждет звезду мировой величины. На «Лазурном» выступит Томас Андерс — немецкий поп-певец и композитор, кумир миллионов, получивший всемирную славу в 80-х годах благодаря выступлению в коллективе Modern Talking в дуэте с Дитером Боленом. Более чем три десятилетия успешной сольной карьеры принесли Томасу безупречную музыкальную репутацию и имя The Gentleman оf Music. Его деликатный выдержанный стиль, чарующий голос, разнообразный репертуар и безупречно привлекательный внешний вид неизменно приводят публику в восторг.

18 августа третий концерт порадует любителей комедийных телепрограмм. Comedy Woman — женское юмористическое шоу, не имеющее аналогов на российском ТВ, выступит с сольным концертом. Каждая из незабываемых вечеринок Comedy — это полноценный мини-спектакль, поставленный под руководством неподражаемой Натальи Андреевны. Артисты танцуют, поют, шутят об окружающих и не забывают смеяться над собой.

Отметим, что в рамках проекта Ривьера Open Air на пляже «Лазурный» подготовлена специальная площадка для организации концертов: профессиональная сцена с LED-экраном, звуковое и световое оборудование, покрытие танцпола из резиновой крошки. Охраняемая благоустроенная территория пляжа имеет развитую инфраструктуру. В распоряжении гостей концертов большая бесплатная парковка, ресторан с террасой, летнее кафе.