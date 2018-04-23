Обратная сторона профессии: продюсер оркестра балканской музыки

Как вы вообще стали музыкальным продюсером? Это произошло абсолютно случайно. Раньше (лет 10 назад) я сам играл на гитаре, у меня была своя группа, выступали по клубам, пытались делать свою музыку. Мне всегда было интересно организовывать концерты, придумывать какие-то вещи. Хотелось расширить аудиторию, стал анализировать, что для этого надо, что делают другие, как вообще можно продвинуть свое творчество, как надо делать, а как не надо. Стал погружаться в сферу создания музыки, видеоклипов, пиара и всего, что с этим было связано. То есть мое формирование как продюсера имело вполне практический и прикладной характер. С этого все и началось.

Как вам пришла в голову идея стать продюсером балканского оркестра? Вряд ли вы мечтали об этом в детстве? Однажды я шел по Арбату и мой взгляд привлекла огромная афиша о концерте самого мощного румынского духового оркестра в мире Fanfare Ciocarlia. Надо сказать, что примерно за полгода до этого один мой друг как раз показал мне ролик их выступления, я заинтересовался, но еще не до конца понял, насколько это круто. А тут увидел афишу и пазл сложился. Оставалось 2 дня до концерта, и я был уверен, что все билеты распроданы, но мне удалось купить 2 дорогущих билета на первые ряды. После концерта я вышел в настоящем шоке. Настолько энергетически заряженную музыку я еще не слышал. Драйв, энергетика духовых инструментов, сама музыка — все это произвело на меня неизгладимое впечатление. Я понял, что хочу сделать такой проект здесь, в России.

Почему именно такое направление музыки? У меня восточные корни, эта музыка мне очень близка: мелодии, вокальные особенности исполнения в этом жанре, все это очень глубоко проникает внутрь меня и приносит истинное наслаждение.

В чем, собственно, заключается ваша работа?

В оркестре я основной инвестор. Кроме этого, все 7 лет существования коллектива я занимаюсь организацией концертов, записью песен, фотосессиями, пиаром, продумываю план гастролей, эфиры на телевидении и радио. Только последний год мне помогает наш PR-менеджер, ведет соцсети, пишет релизы.

Сколько у вас музыкантов? Трудно такой большой коллектив объединять, у всех ведь наверняка есть и другие проекты? В основном составе 10 музыкантов и 2 танцовщицы. Иногда я привлекаю сессионных музыкантов для наших регулярных концертов в Доме музыки, когда мы делаем большие шоу-программы. Да, все музыканты в моем оркестре работают в ведущих оркестрах нашей страны. Трудно найти время для репетиций, в остальном нет проблем.

Бывают моменты, когда вы думаете: «И зачем я в это ввязался, был бы бухгалтером или программистом, сидел бы себе в офисе»? Надо сказать, что я и сидел. Имея высшее техническое образование, я много работал по специальности, но чувствовал, что нужна какая-то отдушина, так как работа в офисе довольно-таки монотонна. Такие моменты были у меня раза 2 на протяжении существования проекта, когда я думал что все, пора заканчивать. Но в эти моменты как раз случались хорошие события — либо классные гастроли, либо хорошие большие концерты. Проект не отпускал меня.

А с западными коллегами вы работали когда-нибудь? Да, в основном с Эмиром Кустурицей . Мы снялись с ним в ролике для Первого канала, посвященному Евро-2012, и регулярно выступали у него и его группы на разогреве. Также играли вместе с румынской очень популярной командой Mahala Rai Banda.

Часто бывают смешные случаи во время репетиций или концертов? Расскажите! Регулярно. Как-то мы выступали прямо на барной стойке, клуб ходил ходуном — как оттуда не свалился никто из наших музыкантов, я до сих пор удивляюсь. Еще был случай: играли прямо в аэропорту, народ сбежался изо всех терминалов, движение пассажиропотока было затруднено. А однажды играли у турецкой компании на корпоративе: поначалу все шло нормально, но потом мы сыграли одну песню — и по мелодии она очень напоминала какую-то их национальную тему. После этого они попросили ближайшие 20 минут играть только эту песню — подряд без остановки. И тут началось! Было все: и национальные хороводы, и пляски, и бросание пятитысячных купюр в духовые инструменты… В общем, было весело.

Когда следующий концерт? (Мы на него всей редакцией собираемся!) Сейчас наступает пора концертов на открытых площадках, фестивали и выступления в парках. Заходите на наш сайт www.exilados.ru и следите за афишой в наших соцсетях, мы всегда заранее анонсируем наши выступления!