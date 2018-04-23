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Аврил Лавин впервые за пять лет выпустит альбом
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Аврил Лавин впервые за пять лет выпустит альбом 

Журнал ОК! 2 часа назад
Одна из любимых певиц нулевых Аврил Лавин возвращается в шоу-бизнес. Впервые за много лет артистка появилась на ковровой дорожке и рассказала, что готовит для своих поклонников новый альбом.
Для меня это мощный рекорд. Я работаю над этим альбомом вот уже три года. Наконец, я могу сказать точно, что пластинка будет готова через две недели. Я выпущу ее уже в этом году. Мои песни честные, искренние и правдивые. За последние два года я пережила много событий, и все они стали частью моей лирики. Я всегда рассказываю о личном, но этот альбом будет сильно отличаться от предыдущих.
Аврил Лавин
Напомним, что в 2015 году Аврил Лавин поставили диагноз «болезнь Лайма». Причиной серьезного заболевания стал укус клеща в 2014 году. Певица оказалась на волоске от смерти, но врачам удалось ее спасти. Сейчас здоровью артистки ничего не угрожает. Она ведет здоровый образ жизни, занимается спортом и ходит на свидания. Так, в сентябре ее заметили на пляже в компании музыканта Райана Кабреры.
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