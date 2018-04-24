«Она стала роскошная»: Аврил Лавин вернулась в шоу-бизнес

Известная певица Аврил Лавин впервые за долгое время своего отсутствия порадовала поклонников выходом в свет и новостями о будущих песнях. Поклонники, соскучившись по ее творчеству после пяти лет музыкального молчания, не скрывали своего восторга.

Канадская певица Аврил Лавин уже довольно давно не появлялась в таблоидах, отправившись в самое настоящее подполье. Около двух лет звезда не выходила в свет, а ее последняя песня и вовсе была записана в далеком прошлом. И вот на днях, к восторгу почитателей, Аврил появилась на красной ковровой дорожке благотворительного вечера Race To Erase MS Gala, где поделилась своими творческими планами.

Оказывается, все это время певица работала над своей новой пластинкой, которая вот-вот выйдет в свет. «Для меня это мощный рекорд. Я работаю над этим альбомом вот уже три года. Наконец, я могу сказать точно, что пластинка будет готова через две недели. Я выпущу ее уже в этом году. Мои песни честные, искренние и правдивые. За последние два года я пережила много событий, и все они стали частью моей лирики. Я всегда рассказываю о личном, но этот альбом будет сильно отличаться от предыдущих», — рассказала Лавин, интригуя поклонников своего творчества.

Обрадованные таким несказанным подарком, почитатели расхвалили образ звезды на мероприятии и заверили ее, что едва ли могут дождаться выхода долгожданного сборника. К слову, выглядела 33-летняя певица и в самом деле замечательно. Черное вечернее платье с прозрачными рукавами, длинным разрезом спереди и глубоким декольте, дополненное босоножками на шпильке и копной роскошных кудрей, создало изящный и грациозный образ. «Аж сердце защемило: 2008 год, 9 класс, беседка в детском садике и песни Аврил» «С возвращением! Мы очень ждем новых песен!» «Аврил вернулась! Наверняка новый альбом будет просто бомба» «Какая она стала роскошная. Уже не та девочка, что раньше»

К слову, многие поклонники и в самом деле отмечают, что Аврил стала старше и уже совсем не похожа на юную бунтарку, какой была в начале своей карьеры. От дерзкой девушки не осталось и следа, и в свои 33 года Лавин даже вне светских мероприятий выглядит, как солидная дама. Ева.Ру начала публиковать выборочные лучшие статьи и обсуждения в свои группы в соцсетях. Подпишитесь на нас в Facebook, Instagram, Vkontakte, чтобы читать нас и всегда оставаться на связи. Спасибо!