Скарлетт Йоханссон выпустит новый музыкальный альбом 

Если вдруг вы забыли: Скарлетт Йоханссон не только снимается в кино, но еще и отлично поет! На днях 33-летняя актриса анонсировала трек Bad Dreams, который войдет в альбом Apart — его Скарлетт выпустит первого июня совместно с инди-рок-музыкантом Питом Йорном . Это будет уже четвертый музыкальный проект актрисы. До этого в 2009 году Йоханссон выпустила сольную пластинку Anywhere I Lay My Head с кавер-версиями песен легендарного Тома Уэйтса (который критики, правда, не оценили и назвали главным разочарованием года), а спустя год, уже с участием Йорна, — альбом Break Up.