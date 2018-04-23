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Скарлетт Йоханссон выпустит новый музыкальный альбом
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Скарлетт Йоханссон выпустит новый музыкальный альбом 

Sunmag 49 минут назад
Фото: Sunmag
София Гарбовская, редактор ленты новостей
Если вдруг вы забыли: Скарлетт Йоханссон не только снимается в кино, но еще и отлично поет! На днях 33-летняя актриса анонсировала трек Bad Dreams, который войдет в альбом Apart — его Скарлетт выпустит первого июня совместно с инди-рок-музыкантом Питом Йорном. Это будет уже четвертый музыкальный проект актрисы. До этого в 2009 году Йоханссон выпустила сольную пластинку Anywhere I Lay My Head с кавер-версиями песен легендарного Тома Уэйтса (который критики, правда, не оценили и назвали главным разочарованием года), а спустя год, уже с участием Йорна, — альбом Break Up.
Йорн же, который впервые пригласил Скарлетт вместе поработать над альбомом Relator еще в далеком 2007 году, рассказывает, что перед их встречей очень боялся, что актриса вообще не сможет красиво петь. Не тут-то было, Скарлетт — девушка множества талантов! На удивление, голос Йоханссон оказался настолько глубоким и мелодичным, что у них с Питом завязалась настоящая музыкальная дружба. Одним словом, ждем первого июня с нетерпением! А пока смотрим (и слушаем) небольшой тизер:
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