Ещё
Игорь Растеряев презентует в Самаре альбом «Дождь над медведицей»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Игорь Растеряев презентует в Самаре альбом «Дождь над медведицей» 

ТРК Губерния 2 часа назад
Фото: ТРК Губерния
Всех героев песен и события музыкант взял из реальной жизни. Во вторник, 24 апреля, в 19:00 в ОДО пройдет концерт автора и исполнителя Игоря Растеряева. В Самаре музыкант презентует свой новый альбом «Дождь над медведицей». Вошедшие в него песни прозвучат со сцены впервые. По словам автора, все персонажи и события — совершенно конкретные люди и истории. «По сравнению с предыдущими, „Дождь над Медведицей“ получился крайне ностальгическим», — рассказал Игорь Растеряев. Альбом получил название по одноименной композиции. На студии пластинка была записана всего за полтора дня.
Фото: официальный сайт Игоря Растеряева
ТРК Губерния: последние новости
Премьера кукольного спектакля "Жил-был король" прошла в САТОБ В Самаре завершился арт-фестиваль Вадима Репина Транссибирский арт-фестиваль открыл в Самаре эксклюзивный концерт
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Последний герой»: что стало с участниками12
«В поисках капитана Гранта»: что осталось за кадром1
Нина Дорошина: неожиданные факты об актрисе18
Заброшенные места, вызывающие ужас
Звезды советского кино, которые плохо кончили28
Видео
03:24
Звонарь сыграла песни Avicii на колоколах
Концерты
05:01
В Сети показали, как снимают «Игру престолов»
ТВ
02:22
Вышел финальный трейлер нового «Дедпула»
Кино
10:10
Из чего делают чипсы, кетчуп и эскимо на заводах
Рестораны
04:14
Где запрещают мультфильмы
Кино
10:52
Заброшенные места, вызывающие ужас
Город
00:31
«Маньяк-убийца» покривлялся перед камерой
Кино
01:54
Реакции ноль: как смотрят шоу в КНДР
Концерты
02:38
«Логово монстра»: кошки-мышки с Дэвидом Теннантом
Кино
01:38
Вышел трейлер по роману Лукьяненко «Черновик»
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение