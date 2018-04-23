Игорь Растеряев презентует в Самаре альбом «Дождь над медведицей» 

Всех героев песен и события музыкант взял из реальной жизни. Во вторник, 24 апреля, в 19:00 в ОДО пройдет концерт автора и исполнителя Игоря Растеряева. В Самаре музыкант презентует свой новый альбом «Дождь над медведицей». Вошедшие в него песни прозвучат со сцены впервые. По словам автора, все персонажи и события — совершенно конкретные люди и истории. «По сравнению с предыдущими, „Дождь над Медведицей“ получился крайне ностальгическим», — рассказал Игорь Растеряев. Альбом получил название по одноименной композиции. На студии пластинка была записана всего за полтора дня.
Фото: официальный сайт Игоря Растеряева