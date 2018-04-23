Чарли Чаплин под пианино, фламенко и музыка из «Короля Льва»: гид по фестивалю «Безумные дни»

В этом году фестиваль «Безумные дни» пройдёт в Екатеринбурге с 7 по 9 сентября, когда все уже вернутся из отпусков и с каникул. За три дня в городе выступят более 600 музыкантов из девяти стран мира, такого размаха ещё не было. Мы пообщались с музыковедом и рассказываем вам, как не запутаться в этом музыкальном разнообразии и что на фестивале точно нельзя пропустить.

Тема «Безумных дней» в этом году звучит как «К новым берегам», и по большей части программа будет посвящена путешествиям. Участники приедут из разных городов России, а также из Франции, Сербии, Албании, Кореи, Бельгии, Великобритании, США и Аргентины.

— Интересно, что впервые в фестивале будет принимать участие военный оркестр. Музыканты штаба Центрального военного округа сыграют старинные вальсы «Амурские волны», «На сопках Маньчжурии», «Осенний сон», Полонез Огинского, марш «Прощание славянки» и другие, — рассказала E1.RU сотрудник PR-службы Свердловской филармонии Анна Шуляк. — Также будет единственный органный концерт, его тоже нельзя пропустить. Только один единственный раз музыканты исполнят «Вселенскую мессу» — произведение, которое объединило в себе все религии. На сцене будут хор, оркестр и органист, звучание будет на самом деле масштабным.

Одна из фишек фестиваля — киноконцерт «Иммигрант» Чарли Чаплина . Джазовый пианист из Франции Пол Лэй вживую сыграет саундтрек, а тем временем на экране будет транслироваться сам фильм с Чарли Чаплином.

Из других уникальных произведений во время «Безумных дней» можно будет услышать единственный виолончельный концерт Дворжака. Его исполнит Уральский академический филармонический оркестр вместе с французским виолончелистом. По словам музыковеда, интересно будет послушать и московский камерный оркестр Musica Viva.

— Они у нас уже были, публика их любит и ждет, многие посетители спрашивали, приедут ли эти музыканты в этом году, — говорит Анна Шуляк. — Они открывают новые, незнакомые многим произведения, расширяют кругозор слушателей. В этот раз они сыграют музыку театра, это очень «зрелищная» музыка, которую слушаешь, а перед глазами встают картинки.

— На фестивале в этом году будет много фламенко — на сцену выйдут гитаристы и танцоры. Интересны исполнители цыганской музыки, оркестр Sirba из Франции. Они увлекают со второй минуты, хочется соскочить со стульев и начать танцевать! — поделилась Анна. — Они сыграют не только цыганскую музыку, но и традиционные мелодии Румынии, Молдавии, Венгрии и России.

«Россия, опять 17!» — единственный концерт, который будет длиться больше часа — пройдёт в воскресенье, 9 сентября. Он посвящён 100-летию Октябрьской революции. На сцене артист в сопровождении музыкантов будет читать стихи Блока, Евтушенко, Маяковского. Прозвучат произведения Мусоргского, Свиридова, Глиэра и русские народные песни.

Для детей тоже подготовили свою программу, в афише на сайте эти концерты помечены словами «Концерт для всей семьи». Один из самых интересных среди них — тот, в котором сыграют музыку из голливудских и отечественных фильмов и мультиков, таких как «Король Лев», «Мэри Поппинс, до свидания», «Кавказская пленница», «Женщина, которая поет», и оперы «Порги и Бесс».

Полная программа фестиваля — здесь. Все билеты стоят 200 рублей, но они быстро заканчиваются, так что поторопитесь, если хотите попасть на концерты.

Кстати, в прошлом году за время «Безумных дней» музыканты успели сыграть 100 концертов, а в этом году фестиваль стал ещё масштабнее.