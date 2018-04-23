Премьера оперы «Кармен» состоялась на сцене Самарского театра оперы и балета

Кинематография в опере. На сцене Самарского театра оперы и балета — премьера «Кармен». Минималистичные декорации, нелинейный сюжет, совсем как в кино — все ради того, чтобы показать настоящие человеческие страсти, без штампов и шаблонов об Испании.

Декорации, которые не отвлекают, а помогают сосредоточиться. Каждое действие — законченный кадр. Зритель погружен в историю. Прочтение «Кармен» Георгием Исаакяном — с флешбеками и такими кинематографичными приемами, что сложно поверить, что все это происходит на сцене. «Наш сегодняшний спектакль — очень острый и современный. И еще тысячу раз скажу: он очень кинематографичный. Потому что, как ни странно, несмотря на большое количество массовых сцен, „Кармен“ — это интимная драма, большинство сцен — монологи, дуэты, в спектакле прием, как будто актер работает на крупном плане, это совсем другая эстетика», — рассказал режиссер-постановщик.

Несмотря на по-современному острые акценты, любовь продолжает порхать крыльями пташки, а значит, в новой «Кармен» сохранилось все самое главное. «Взгляд режиссерский интересный с точки зрения, что он принес какой-то интересный модерн, какие-то поиски, какие-то находки, но не сломал то, что публике дорого в „Кармен“: есть Кармен, есть контрабандисты, есть Хозе, Эскамильо, все это будет на сцене», — поделился солист национального академического Большого театра оперы и балета республики Беларусь Станислав Трифонов.