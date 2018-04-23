В Кузьминках прошел концерт «Играем вместе»

В день открытых дверей в детской школе искусств «Центр» состоялся концерт «Играем вместе». Необычность его в том, что все участники программы — это братья или сестры, дети и родители.

«Общие интересы сплачивают родных и близких, особенно — занятия творчеством. Благодаря ведущим программы, педагогу-организатору С. Е. Болиховой и ее дочери Вероники, гости концерта познакомились с семейными дуэтами и даже трио — каждый выход артиста был представлен стихотворным сценарием», — сообщается на сайте учреждения.

В рамках концерта прозвучали популярные мелодии, классическая музыка и детские песни. (вт)