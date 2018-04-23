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Ильдар Абдразаков с друзьями и семьей: оперный певец прогулялся по Уфе
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Ильдар Абдразаков с друзьями и семьей: оперный певец прогулялся по Уфе 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
В столицу республики прибыл народный артист Ильдар Аблдразаков. Талантливый артист даст в Уфе благотворительный концерт. Сейчас певец активно готовится к мероприятию, но не забывает и о прогулках по памятным местам родного города
Так, Ильдар Абдразаков побывал с друзьями у памятника Салавату Юлаеву. Вместе с дочерью и супругой посетил заведения Уфы.
Благотворительный концерт, на который приглашены ведущие музыканты республики, состоится 25 марта.
— Все вырученные от продажи билетов деньги направят на помощь воспитанникам Центра детского развития для детей с ограниченными возможностями здоровья, — сообщили в уфимской мэрии.
На музыкальный фестиваль в Уфу приедут виолончелист Борислав Струлев и итальянская дирижер Сперанца Скаппуччи. На одной сцене со знаменитостями выступят и студенты уфимской академии искусств. Пройдет мероприятие на сцене государственного концертного зала «Башкортостан».
Кроме того, концерт приурочен к 20-летию творческой деятельности известного оперного певца.
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