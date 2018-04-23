Ильдар Абдразаков с друзьями и семьей: оперный певец прогулялся по Уфе

В столицу республики прибыл народный артист Ильдар Аблдразаков. Талантливый артист даст в Уфе благотворительный концерт. Сейчас певец активно готовится к мероприятию, но не забывает и о прогулках по памятным местам родного города

Так, Ильдар Абдразаков побывал с друзьями у памятника Салавату Юлаеву. Вместе с дочерью и супругой посетил заведения Уфы.

Благотворительный концерт, на который приглашены ведущие музыканты республики, состоится 25 марта.

— Все вырученные от продажи билетов деньги направят на помощь воспитанникам Центра детского развития для детей с ограниченными возможностями здоровья, — сообщили в уфимской мэрии.

На музыкальный фестиваль в Уфу приедут виолончелист Борислав Струлев и итальянская дирижер Сперанца Скаппуччи. На одной сцене со знаменитостями выступят и студенты уфимской академии искусств. Пройдет мероприятие на сцене государственного концертного зала «Башкортостан».

Кроме того, концерт приурочен к 20-летию творческой деятельности известного оперного певца.