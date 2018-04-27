2,8 миллиона — детям: Ильдар Абдразаков провёл в Уфе благотворительный концерт

Известный оперный бас и уроженец Уфы Ильдар Абдразаков в третий раз провёл в башкирской столице благотворительный концерт в рамках I Международного музыкального фестиваля.

Двукратный обладатель «Грэмми» выступил на сцене Государственного концертного зала «Башкортостан» вместе с солистом Мариинского театра Сергеем Скороходовым . За музыкальное сопровождение отвечал Национальный симфонический оркестр РБ. Участие в концерте приняли и солисты республики.

— Все деньги, полученные с продажи билетов — а это 2,8 миллиона рублей, направят на поддержку Центра детского развития для детей с ограниченными возможностями здоровья, — рассказали организаторы события. — Эти средства позволят более 250 воспитанникам Центра получить необходимую помощь.

Первый благотворительный концерт в Уфе состоялся шесть лет назад. Тогда помощь оказали 17 тяжелобольным детям. В 2015 году Ильдар Абдразаков выступил вместе с Дмитрием Хворостовским . После концерта помогли более чем ста детям с ограниченными возможностями здоровья.

Завершится музыкальный фестиваль 27 апреля ещё одним концертом, который пройдёт в Большом зале Башкирского театра оперы и балета.