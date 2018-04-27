Ещё
2,8 миллиона — детям: Ильдар Абдразаков провёл в Уфе благотворительный концерт
Далее:
Читайте также:
Ещё

2,8 миллиона — детям: Ильдар Абдразаков провёл в Уфе благотворительный концерт 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
Известный оперный бас и уроженец Уфы Ильдар Абдразаков в третий раз провёл в башкирской столице благотворительный концерт в рамках I Международного музыкального фестиваля.
Двукратный обладатель «Грэмми» выступил на сцене Государственного концертного зала «Башкортостан» вместе с солистом Мариинского театра Сергеем Скороходовым. За музыкальное сопровождение отвечал Национальный симфонический оркестр РБ. Участие в концерте приняли и солисты республики.
— Все деньги, полученные с продажи билетов — а это 2,8 миллиона рублей, направят на поддержку Центра детского развития для детей с ограниченными возможностями здоровья, — рассказали организаторы события. — Эти средства позволят более 250 воспитанникам Центра получить необходимую помощь.
Первый благотворительный концерт в Уфе состоялся шесть лет назад. Тогда помощь оказали 17 тяжелобольным детям. В 2015 году Ильдар Абдразаков выступил вместе с Дмитрием Хворостовским. После концерта помогли более чем ста детям с ограниченными возможностями здоровья.
Завершится музыкальный фестиваль 27 апреля ещё одним концертом, который пройдёт в Большом зале Башкирского театра оперы и балета.
ufa1.ru: последние новости
Ильдар Абдразаков с друзьями и семьей: оперный певец прогулялся по Уфе Земфира выступит на бесплатных концертах В Башкирии многодетную мать, выгнавшую сына на мороз, ограничили в правах на детей
Комментарии  Ещё 9 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сбежавшие из СССР: артисты-невозвращенцы44
Тест: угадайте советский фильм по одному кадру26
Ольга Кузьмина показала себя в «Ералаше» в 13 лет
Фадеев собирается представить новый бойз-бэнд4
Смех и грех: дикие ляпы ведущих новостей4
Видео
08:58
Актеры «Титаника»: тогда и сейчас
Кино
07:27
Сбывшиеся предсказания будущего от «Симпсонов»
Кино
02:13
Интервью с режиссером фильма «Танки» Кимом Дружининым
Кино
01:00
«Пиковая дама» в особняке на Яузской улице
Театры
03:24
Звонарь сыграла песни Avicii на колоколах
Концерты
07:04
Фильмы, которые преобразились после спецэффектов
Кино
00:59
Ольга Кузьмина показала себя в «Ералаше» в 13 лет
Кино
11:57
Скрытые загадки в кинофильмах
Кино
10:27
Волшебные преображения звёзд
Кино
10:00
Тайные послания, которые шлют нам мультипликаторы
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение