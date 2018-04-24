Оперный певец Ильдар Абдразаков открыл музыкальный фестиваль на своей родине в Уфе

УФА, 24 апреля. / ТАСС /. Увертюрой Джузеппе Верси из оперы «Набукко» открылся в Уфе первый международный музыкальный фестиваль Ильдара Абдразакова . Смотр проходит в Башкирском государственном театре оперы и балета, передает корреспондент ТАСС.

"Я очень рад вернуться в этот храм искусств и выйти на сцену, где делал свои первые шаги. Спасибо всем, кто поддерживал и благодарю за эмоции, с которыми вы пришли на этот фестиваль", — приветствовал зрителей оперный певец (бас) Абдразаков, который является дважды обладателем премии Grammy и лауреатом национальной театральной премии «Золотая маска».

Воспитать юные таланты

Свое приветствие участникам смотра направил министр культуры РФ Владимир Мединский , который отметил, что «фестиваль ожидает большое будущее». «Ваш фестиваль призван стать значимым событием культурной жизни Республики Башкортостан и всей нашей страны, наладить творческие мосты между представителями многих стран, зажечь на музыкальном небосклоне немало новых имен. И, конечно же, порадовать всех любителей искусства незабываемыми выступлениями одаренных исполнителей из разных уголков России и зарубежья», — отметил министр.

Мединский поблагодарил устроителей фестиваля за «активное вовлечение в его мероприятия молодых артистов», для которых это станет «замечательной возможностью громко заявить о себе, продемонстрировать все грани своего таланта, встретиться и пообщаться с подлинными мастерами мировой сцены».

Абдразаков, открывая фестиваль, рассказал, что хочет поддержать молодых талантливых певцов из России. Именно поэтому центральной частью фестивальной программы станет мастер-класс, по итогам которого самые лучшие начинающие артисты получат возможность выступить в гала-концерте 27 апреля.

"Моя задача — поддержать и объединить молодых талантливых певцов из России, помочь им избежать «ошибок молодости», поскольку голос — невероятно хрупкий инструмент, важно мудро и поступательно его развивать", — отметил Абдразаков.

Два отделения, три концерта

Программа открытия фестиваля состояла из двух отделений продолжительностью по 1,5 часа. Помимо Абдразакова на сцене выступили приглашенные им друзья — виолончелист из США Борислав Струлев и баянист из Германии Айдар Гайнуллин

Под музыкальное сопровождение Национального симфонического оркестра Башкирии, которым дирижировал Заслуженный артист республики Раушан Якупов , они исполнили несколько номеров. В частности, прозвучали ария Джакомо Пуччини из оперы «Турандот», произведения «Элегия» Жюля Массне , «Гранада» Агустина Лара.

Одну из песен на итальянском языке Абдразаков посвятил своей матери, которая присутствовала в зале. Завершив выступление, он подарил ей пышный букет роз, поцеловал и поблагодарил за постоянную поддержку.

По окончании концерта зал рукоплескал артистам, которые несколько раз покидали сцену, но по просьбе зрителей вновь возвращались на поклон.

Фестиваль состоит из трех концертов, он продолжится 25 апреля благотворительным представлением. Все средства, вырученные с продажи билетов, направят на поддержку Центра детского развития для детей с ограниченными возможностями здоровья. Это первое и единственное в Башкирии образовательное учреждение, в котором дети с инвалидностью получают модульное дополнительное образование.