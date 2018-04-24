Ещё
Первый международный музыкальный фестиваль Ильдара Абдразакова открывается в Уфе
Далее:
Читайте также:
Ещё

Первый международный музыкальный фестиваль Ильдара Абдразакова открывается в Уфе 

ТАСС 46 минут назад
Фото: ГТРК "Башкортостан"
УФА, 24 апреля. /ТАСС/. Первый международный музыкальный фестиваль Ильдара Абдразакова открывается во вторник в Уфе, на родине оперного певца, дважды обладателя премии «Грэмми» и лауреата национальной театральной премии «Золотая маска». Об этом сообщили ТАСС в Башкирском государственном театре оперы и балета, на сцене которого выступят приглашенные артисты.
"Идея провести фестиваль в Уфе, где я родился и делал свои первые шаги как певец, пришла спонтанно, — рассказал журналистам перед фестивалем Абдразаков. — Я планировал приехать в город, но при этом совместить приезд с серией концертов. Так возник фестиваль, на который приглашены, в том числе, солисты Международной академии музыки Елены Образцовой из Санкт-Петербурга и дирижер Королевской оперы в Бельгии Сперанца Скаппуччи".
По словам певца, на фестивале выступят виолончелист из США Борислав Струлев и баянист из Германии, заслуженный артист Татарстана Айдар Гайнуллин. Музыкальное сопровождение также обеспечит Национальный симфонический оркестр Республики Башкортостан.
По данным театра, Абдразаков вместе с партнерами по сцене исполнит арию из оперы «Дон Карлос», песни «Элегия» Жюля Массне, «Гранада» Агустина Лара и многие другие произведения.
Серия концертов
Фестиваль будет состоять из концерта-открытия, который пройдет 24 апреля, благотворительного концерта (25 апреля) и завершится 27 апреля гала-концертом с участием всех звезд.
"В дальнейшем фестиваль может расширить свои границы, например, проходить не три дня, а неделю, передвигаться в другие регионы", — поделился планами Абдразаков.
Все средства, вырученные с продажи билетов на благотворительный концерт, будут направлены на поддержку Центра детского развития для детей с ограниченными возможностями здоровья. Это первое и единственное в Башкирии образовательное учреждение, в котором дети с инвалидностью получают модульное дополнительное образование.
В 2015 году Абдразаков пел на сцене Башкирского театра оперы и балета совместно с оперным певцом Дмитрием Хворостовским (1962 — 2017). Средства, собранные на том благотворительном концерте, позволили помочь более чем 100 детям с ограниченными возможностями здоровья.
ТАСС: последние новости
Гергиев: новый концертный зал в Екатеринбурге позволит городу достичь новых вершин Башмет и Хабенский дадут совместный концерт в Кремлевском дворце Концерты памяти Дмитрия Хворостовского пройдут в США и Канаде в ближайшие месяцы
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Последний герой»: что стало с участниками20
Что стало с экс-участниками «Дома-2»12
Тест: угадайте актеров русского происхождения5
Нелепые мифы, в которые мы верим из-за кино55
Поп-дива рухнула на сцену под тяжестью сестры
Видео
03:24
Звонарь сыграла песни Avicii на колоколах
Концерты
05:01
В Сети показали, как снимают «Игру престолов»
ТВ
02:22
Вышел финальный трейлер нового «Дедпула»
Кино
00:37
Поп-дива рухнула на сцену под тяжестью сестры
Концерты
10:10
Из чего делают чипсы, кетчуп и эскимо на заводах
Рестораны
04:14
Где запрещают мультфильмы
Кино
10:52
Заброшенные места, вызывающие ужас
Город
00:31
«Маньяк-убийца» покривлялся перед камерой
Кино
01:54
Реакции ноль: как смотрят шоу в КНДР
Концерты
02:38
«Логово монстра»: кошки-мышки с Дэвидом Теннантом
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение