Первый международный музыкальный фестиваль Ильдара Абдразакова открывается в Уфе

УФА, 24 апреля. / ТАСС /. Первый международный музыкальный фестиваль Ильдара Абдразакова открывается во вторник в Уфе, на родине оперного певца, дважды обладателя премии «Грэмми» и лауреата национальной театральной премии «Золотая маска». Об этом сообщили ТАСС в Башкирском государственном театре оперы и балета, на сцене которого выступят приглашенные артисты.

"Идея провести фестиваль в Уфе, где я родился и делал свои первые шаги как певец, пришла спонтанно, — рассказал журналистам перед фестивалем Абдразаков. — Я планировал приехать в город, но при этом совместить приезд с серией концертов. Так возник фестиваль, на который приглашены, в том числе, солисты Международной академии музыки Елены Образцовой из Санкт-Петербурга и дирижер Королевской оперы в Бельгии Сперанца Скаппуччи".

По словам певца, на фестивале выступят виолончелист из США Борислав Струлев и баянист из Германии, заслуженный артист Татарстана Айдар Гайнуллин . Музыкальное сопровождение также обеспечит Национальный симфонический оркестр Республики Башкортостан.

По данным театра, Абдразаков вместе с партнерами по сцене исполнит арию из оперы «Дон Карлос», песни «Элегия» Жюля Массне , «Гранада» Агустина Лара и многие другие произведения.

Серия концертов

Фестиваль будет состоять из концерта-открытия, который пройдет 24 апреля, благотворительного концерта (25 апреля) и завершится 27 апреля гала-концертом с участием всех звезд.

"В дальнейшем фестиваль может расширить свои границы, например, проходить не три дня, а неделю, передвигаться в другие регионы", — поделился планами Абдразаков.

Все средства, вырученные с продажи билетов на благотворительный концерт, будут направлены на поддержку Центра детского развития для детей с ограниченными возможностями здоровья. Это первое и единственное в Башкирии образовательное учреждение, в котором дети с инвалидностью получают модульное дополнительное образование.