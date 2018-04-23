Хор «Радость» из Выхина-Жулебина открыл фестиваль «Русь певчая»

Концертному хору «Радость» из детской школы искусств № 14 района Выхино-Жулебино и детской музыкальной школы имени Бородина (художественный руководитель и дирижер — заслуженный работник культуры РФ Елена Седова, хормейстер — Екатерина Седова) выпала большая честь открывать детский пасхальный хоровой фестиваль «Русь певчая» в рамках Хоровой программы XVII Московского Пасхального фестиваля.

Концерт прошел 13 апреля в концертном зале Хоромины царя Алексея Михайловича в музее-заповеднике «Коломенское». (вт)