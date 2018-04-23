Ещё
Хор «Радость» из Выхина-Жулебина открыл фестиваль «Русь певчая»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Хор «Радость» из Выхина-Жулебина открыл фестиваль «Русь певчая» 

Управа района Выхино-Жулебино 55 минут назад
Фото: Управа района Выхино-Жулебино
Концертному хору «Радость» из детской школы искусств № 14 района Выхино-Жулебино и детской музыкальной школы имени Бородина (художественный руководитель и дирижер — заслуженный работник культуры РФ Елена Седова, хормейстер — Екатерина Седова) выпала большая честь открывать детский пасхальный хоровой фестиваль «Русь певчая» в рамках Хоровой программы XVII Московского Пасхального фестиваля.
Концерт прошел 13 апреля в концертном зале Хоромины царя Алексея Михайловича в музее-заповеднике «Коломенское». (вт)
Управа района Выхино-Жулебино: последние новости
Концерт органной музыки пройдет в Выхине-Жулебине Концерт ансамбля «Радуга» прошел в Выхине-Жулебине Жители Выхина-Жулебина увидели спектакль «Анна и Николай. Голоса Серебряного века»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Последний герой»: что стало с участниками12
«В поисках капитана Гранта»: что осталось за кадром1
Нина Дорошина: неожиданные факты об актрисе18
Заброшенные места, вызывающие ужас
Звезды советского кино, которые плохо кончили28
Видео
03:24
Звонарь сыграла песни Avicii на колоколах
Концерты
05:01
В Сети показали, как снимают «Игру престолов»
ТВ
02:22
Вышел финальный трейлер нового «Дедпула»
Кино
10:10
Из чего делают чипсы, кетчуп и эскимо на заводах
Рестораны
04:14
Где запрещают мультфильмы
Кино
10:52
Заброшенные места, вызывающие ужас
Город
00:31
«Маньяк-убийца» покривлялся перед камерой
Кино
01:54
Реакции ноль: как смотрят шоу в КНДР
Концерты
02:38
«Логово монстра»: кошки-мышки с Дэвидом Теннантом
Кино
01:38
Вышел трейлер по роману Лукьяненко «Черновик»
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение