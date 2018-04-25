Ещё
Национальный филармонический оркестр исполнит шедевры Бедржиха Сметаны
Далее:
Читайте также:
Ещё

Национальный филармонический оркестр исполнит шедевры Бедржиха Сметаны 

Вести.Ru 58 минут назад
Фото: Вести.Ru
Победитель конкурса «Пражская весна», главный дирижер фестиваля в Крестед-Бьютте (США), руководитель филармонических оркестров Южной Вестфалии, Северной Чехии, выдающийся интерпретатор славянского репертуара Чарльз-Оливьери Монро встанет за пульт Национального филармонического оркестра России. 29 апреля в Светлановском зале Московского международного Дома музыки под его управлением прозвучит цикл симфонических поэм Бедржиха Сметаны «Моя Родина».
Национальный филармонический оркестр России третий год подряд предлагает меломанам абонемент, составленный из шедевров XVIII-XX веков — от Гайдна до Шостаковича. В программе апрельского концерта прозвучит цикл симфонических поэм Сметаны «Моя Родина».
"Чешский Глинка", «чешский Бетховен» — таких эпитетов был удостоен основоположник национальной симфонической школы Бедржих Сметана. Как и Бетховен, композитор утратил слух. Недуг настиг его в пору работы над циклом симфонических поэм «Моя Родина». Несмотря на глухоту, через пять лет автор все же закончил свой грандиозный цикл, ставший самым значительным инструментальным сочинением композитора.
На российской сцене все шесть поэм цикла «Моя Родина» в одном концерте звучат нечасто. Попытку вернуть шедевр в концертную афишу столицы предпримет Национальный филармонический оркестр России, за пульт которого встанет маэстро Чарльз Оливьери-Монро.
Уроженец Канады, сегодня этот дирижер является одной из ключевых фигур музыкальной жизни Чехии. Критики находят в нем сочетание «черт Фуртвенглера и молодого Караяна». Оливьери-Монро — воспитанник Королевской консерватории в Торонто и Академии музыки имени Яначека в Брно, талантливый ученик Иржи Белоглавека и Рудольфа Баумгартнера. Он стажировался также у Ильи Мусина, Юрия Темирканова и Мюнг Вун Чунга. Стал лауреатом пяти европейских конкурсов дирижеров и победителем конкурса «Пражская весна». Сегодня маэстро возглавляет Филармонический оркестр Южной Вестфалии, Филармонический оркестр Северной Чехии и преподает на дирижерском факультете Пражской академии музыкальных искусств.
Начало концерта — в 19:00, 29 апреля, Светлановский зал ММДМ.
Вести.Ru: последние новости
Ариана Гранде выпустила первую песню с момента теракта на ее концерте "Бенефис на двоих": Ефим Шифрин и Алексей Колган приглашают на ироничный спектакль Дом музыки приглашает на фламенко-шоу "Пять чувств"
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: угадайте советский фильм по одному кадру23
Садальский предрек конец карьеры Галкина‍ на ТВ33
Кинозвезды, лица которых вы никогда не видели2
Как уходили знаменитости9
Киноляпы, которые никто не замечал
Видео
02:13
Интервью с режиссером фильма «Танки» Кимом Дружининым
Кино
01:00
«Пиковая дама» в особняке на Яузской улице
Театры
03:24
Звонарь сыграла песни Avicii на колоколах
Концерты
05:01
В Сети показали, как снимают «Игру престолов»
ТВ
10:45
За каких звёзд сыграли дублеры
Кино
12:15
Как создают звуковые эффекты в кино
Кино
02:22
Вышел финальный трейлер нового «Дедпула»
Кино
10:13
Киноляпы, которые никто не замечал
Кино
10:02
Открыт секрет: зачем Микки-Маусу перчатки
Кино
04:32
Звездам Голливуда измерили важный показатель
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение