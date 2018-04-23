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Шедевры на все времена: 29 апреля в Доме музыки прозвучит цикл симфонических поэм Сметаны «Моя Родина».
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Шедевры на все времена: 29 апреля в Доме музыки прозвучит цикл симфонических поэм Сметаны «Моя Родина». 

Вечерняя Москва 3 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Концерт состоится в Светлановском зале в 19:00.
Третий год подряд Национальный филармонический оркестр России предлагает меломанам абонемент, составленный из шедевров XVIII-XX веков — от Гайдна до Шостаковича.
В программе апрельского концерта Национальный филармонический оркестр России под руководством Владимира Спивакова отыграет цикл симфонических поэм Сметаны «Моя Родина». Мероприятие состоится в Светлановском зале Дома музыки в воскресенье, 29 апреля, в 19:00.
Дирижировать будет победитель конкурса «Пражская весна», главный дирижер фестиваля в Крестед-Бьютте (США), руководитель филармонических оркестров Южной Вестфалии, Северной Чехии, выдающийся интерпретатор «славянского репертуара» Чарльз-Оливьери Монро.
В цикл Сметаны «Моя Родина» входят симфонические поэмы «Вышеград», «Влтава», «Шарка», «В чешских лесах и лугах», «Табор», «Бланик».
Основоположник национальной симфонической школы Бедржих Сметана был удостоен таких эпитетов, как «чешский Глинка» и «чешский Бетховен». Как и Людвиг Ван Бетховен, композитор утратил слух, и этот недуг настиг его в процессе работы над циклом симфонических поэм «Моя Родина». Но, несмотря на глухоту, Сметане все же удалось закончить этот грандиозный цикл, который стал самым значительным инструментальным сочинением композитора.
Дирижер Чарльз-Оливьери Монро — уроженец Канады, воспитанник Королевской консерватории в Торонто и Академии музыки имени Л. Яначека в Брно, талантливый ученик Иржи Белоглавека и Рудольфа Баумгартнера. Одна из ключевых фигур музыкальной жизни Чехии. Он стажировался также у Ильи Мусина, Юрия Темирканова и Мюнг Вун Чунга. Является лауреатом пяти европейских конкурсов дирижеров и победителем конкурса «Пражская весна». В настоящее время он возглавляет Филармонический оркестр Южной Вестфалии, Филармонический оркестр Северной Чехии и преподает на дирижерском факультете Пражской академии музыкальных искусств.
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