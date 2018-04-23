В Театре наций исполнят советские песни в новой аранжировке

В Государственном театре наций в Москве состоится музыкальный перформанс режиссера Владислава Наставшева . Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру»

Шоу получило название «Я говорю, что люблю тебя». В рамках перформанса Наставшев исполнит известные советские песни, такие, как «Дорогие мои москвичи» и «Буратино», в современной авторской аранжировке. Как отмечают организаторы, у зрителей будет возможность станцевать под музыку на танцплощадке.

«Мне интересно то, как прошлое проявляется в настоящем. Изменчивость и постоянство времени. Мы пытаемся убежать от ужасов, происходивших в истории ХХ века, но в итоге странным образом получается, что опять к ним стремимся», — объяснил Наставшев.

Премьера шоу «Я говорю, что люблю тебя» запланирована на 17 мая.

40-летний Владислав Наставшев — номинант российской национальной театральной премии «Золотая маска». Он поставил такие спектакли, как «Кузмин. Форель разбивает лед», «Мальчики пахнут апельсинами» и «Митина любовь».