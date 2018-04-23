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В Театре наций исполнят советские песни в новой аранжировке
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В Театре наций исполнят советские песни в новой аранжировке 

Lenta.ru 1 час назад
В Государственном театре наций в Москве состоится музыкальный перформанс режиссера Владислава Наставшева. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».
Шоу получило название «Я говорю, что люблю тебя». В рамках перформанса Наставшев исполнит известные советские песни, такие, как «Дорогие мои москвичи» и «Буратино», в современной авторской аранжировке. Как отмечают организаторы, у зрителей будет возможность станцевать под музыку на танцплощадке.
«Мне интересно то, как прошлое проявляется в настоящем. Изменчивость и постоянство времени. Мы пытаемся убежать от ужасов, происходивших в истории ХХ века, но в итоге странным образом получается, что опять к ним стремимся», — объяснил Наставшев.
Премьера шоу «Я говорю, что люблю тебя» запланирована на 17 мая.
40-летний Владислав Наставшев — номинант российской национальной театральной премии «Золотая маска». Он поставил такие спектакли, как «Кузмин. Форель разбивает лед», «Мальчики пахнут апельсинами» и «Митина любовь».
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