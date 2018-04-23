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Известный оперный певец в московской школе ударил ребенка
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Известный оперный певец в московской школе ударил ребенка 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Всемирно известный тенор Георгий Васильев принял участие в потасовке двух детей в одной из музыкальных школ Москвы, сообщают СМИ.
В раздевалке школы в четверг подрались два мальчика, один из которых оказался сыном Васильева. Певец зашел в раздевалку, назидательно поговорил с обидчиком сына и даже отвесил школьнику подзатыльник, сообщает «Рен-ТВ».
После инцидента мама мальчика, которого ударил Васильев, обратилась к врачам, они зафиксировали ушибы. Правоохранительные органы проводят проверку.
Георгий Васильев — тенор, работает с 2009 года в театре Новая Опера. С 2015 года — солист Немецкой оперы на Рейне. В качестве приглашенного солиста принимает участие в постановках российских и зарубежных театров, среди которых Большой театр России, Екатеринбургский театр оперы и балета, Сиднейский оперный театр в Австралии и другие.
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