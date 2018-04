На воронежский Платоновфест в Рамонь приедут австрийцы и Антон Макаров

16 июня в парке Рамонского замка пройдет традиционный для Платоновского фестиваля искусств опен-эйр.

На фестиваль в Воронеж приедет австрийская группа DelaDap. Компанию ей составит специальный гость — молодой российский мультиинструменталист, автор песен и певец из Подмосковья Антон Макаров

DelaDap — австрийский музыкальный проект, основанный диджеем и продюсером Стати Вана. Название DelaDap по-цыгански означает «Дай мне бит». В 2012 году группа совместно с певицей Мелиндой Стоикой приняла участие в австрийском отборочном туре для Евровидения в Баку с песней Don’t Turn Around (более поздняя версия их хита Crazy Swing). В следующем году за альбом I Know What You Want группа номинировалась на премию Amadeus Awards.