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На воронежский Платоновфест в Рамонь приедут австрийцы и Антон Макаров
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На воронежский Платоновфест в Рамонь приедут австрийцы и Антон Макаров 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
16 июня в парке Рамонского замка пройдет традиционный для Платоновского фестиваля искусств опен-эйр.
На фестиваль в Воронеж приедет австрийская группа DelaDap. Компанию ей составит специальный гость — молодой российский мультиинструменталист, автор песен и певец из Подмосковья Антон Макаров.
DelaDap — австрийский музыкальный проект, основанный диджеем и продюсером Стати Вана. Название DelaDap по-цыгански означает «Дай мне бит». В 2012 году группа совместно с певицей Мелиндой Стоикой приняла участие в австрийском отборочном туре для Евровидения в Баку с песней Don’t Turn Around (более поздняя версия их хита Crazy Swing). В следующем году за альбом I Know What You Want группа номинировалась на премию Amadeus Awards.
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