Поп-дива рухнула на сцену под тяжестью сестры

Поп-дива Бейонсе попала в неприятную ситуацию во время концерта фестиваля Coachella. На фестивале певица выступала вместе со своей младшей сестрой Соланж, которая и стала причиной конфуза. Красавицы исполняли песню и танцевали под ритмичную музыку, и в какой-то момент Соланж решила обнять сестру. Но, видимо, она не рассчитала усилий и сделала слишком сильный рывок, так как после секундных объятий обе красавицы рухнули на сцену. Этот момент запечатлели зрители, которые присутствовали на шоу, но вряд ли они расстроились, увидев кумира в такой комичной позе. Впрочем, исполнительницы повели себя профессионально и с честью вышли из этой ситуации: они не прекратили петь и, поднявшись, продолжили выступление, как будто ничего не случилось. Зато теперь поклонники американской дивы знают, что она такой же человек, как они.