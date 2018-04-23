Перед храмом Пророка Илии выступили музыканты и танцоры

Пасхальный фестиваль завершился концертом финалистов.

Пасхальный фестиваль уже в пятый раз проходит в нашем районе, объединил более 150 юных талантов — учеников светских и воскресных школ Москвы и Подмосковья. Нелегка фестивальная неделя закончилась концертом финалистов, который прошел в эту субботу, 21 апреля. Зрители с удовольствием посмотрели выступления музыкальных и хореографических коллективов и солистов, которые работают в русской национальной традиции, но оживляют музыку современными мотивами и аранжировками. В этот же день прошли мастер-классы по колокольному звону, росписи яиц и иконописи — преображенцы с удовольствием участвовали в них. Гала-концерт прошел перед храмом Пророка Илии в эту субботу.