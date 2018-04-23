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Аврил Лавин намекнула на новый альбом
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Аврил Лавин намекнула на новый альбом 

Рамблер 2 часа назад
Фото: @avrillavigne
О популярной певице Аврил Лавин вот уже как пару лет почти ничего не слышно. Но на днях звезда появилась на светском мероприятии и прервала обет молчания.
Аврил Лавин посетила благотворительный вечер Race To Erase MS Gala, который прошел в Беверли-Хиллз. Звезда с удовольствием пообщалась с журналистами и рассказала о творческих планах.
Оказывается, певица вот уже три года работает над своей новой пластинкой. По словам Лавин, это будет очень мощный альбом, который увидит свет уже в этом году. Она пообещала, что поклонники ее творчества не останутся равнодушными и смогут простить ей столь затяжное молчание.
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