Праздничный концерт ко Дню Победы состоится в Центре эстетического воспитания детей

Концерт «Костер Победы» пройдет 7 мая в Центре эстетического воспитания детей.

— Для зрителей выступят несколько коллективов. Песни к празднику исполнят «Веселые ребята», дети из ансамбля «Покровочка» станцуют в тельняшках, а участники театральной студии «Чехарда» покажут сценки, — поделилась подробностями Светлана Королева , педагог Центра.

Она добавила, что если в день концерта будет хорошая погода, то мероприятие состоится на улице.

Выступать будут не только дети, но и взрослые. Среди гостей ожидают ветеранов.

Вход свободный. Начало в 15:30.

Всех желающих посмотреть на народные танцы и послушать военные песни ждут по адресу: Покровский бульвар, дом 10.