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Праздничный концерт ко Дню Победы состоится в Центре эстетического воспитания детей
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Праздничный концерт ко Дню Победы состоится в Центре эстетического воспитания детей 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 1 час назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
Концерт «Костер Победы» пройдет 7 мая в Центре эстетического воспитания детей.
— Для зрителей выступят несколько коллективов. Песни к празднику исполнят «Веселые ребята», дети из ансамбля «Покровочка» станцуют в тельняшках, а участники театральной студии «Чехарда» покажут сценки, — поделилась подробностями Светлана Королева, педагог Центра.
Она добавила, что если в день концерта будет хорошая погода, то мероприятие состоится на улице.
Выступать будут не только дети, но и взрослые. Среди гостей ожидают ветеранов.
Вход свободный. Начало в 15:30.
Всех желающих посмотреть на народные танцы и послушать военные песни ждут по адресу: Покровский бульвар, дом 10.
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