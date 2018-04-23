Встречайте новых участников шоу-проекта «Площадь согласия» — группу Gipsy Grai

Музыканты сыграют вживую свои лучшие композиции в эфире сетевого вещания «ВМ» 25 апреля в 20:00.

Оценивать выступление музыкантов будет жюри в составе: гитарист-виртуоз, композитор и аранжировщик, саунд-продюсер, актёр Дмитрий Четвергов ; музыкант и режиссер Александр Левшин , певица Маша Кац и музыкант, композитор, аранжировщик, музыкальный продюсер, генеральный директор продюсерского центра «Я артист» Марина Калиниченко.

Теперь несколько слов об участниках.

Gipsy Grai — единственный коллектив в России, который совместил в своём творчестве такие направления как: Gipsy-Rock / Balkan / Ethnics.

Gipsy Grai — это цыганский андеграунд, которому нет аналогов. Музыканты дают новое направление в такой музыке, как Gipsy-Rock, но в то же время комбинируют различные музыкальные стили: Punk / Balkan / Ethnics/ Ambient.

Родился 13 февраля 1987 г.

Из музыкальных стилей предпочитает регги, хип-хоп и электронную музыку.

Смотрите выступление группы Gipsy Grai в эфире сетевого вещания «ВМ» 25 апреля в 20:00!

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