В поселке Сиверский появится концертный зал имени Исаака Шварца

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 апреля. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский /. Концертно-выставочный зал имени народного артиста России Исаака Шварца (1923-2009) построят в поселке Сиверский Ленинградской области, где жил композитор. Об этом объявили в понедельник на пресс-конференции в Санкт-Петербургском пресс-центре ТАСС, где шла речь об увековечении памяти классика отечественной музыки.

"Мы надеемся, что в будущем году концертно-выставочный зал будет открыт рядом с домом, где жил и работал Исаак Шварц, и это место станет еще одной точкой притяжения деятелей культуры, всех кто любит музыку", — сказала глава администрации Гатчинского района Ленинградской области Елена Любушкина. Она отметила большую роль, которую играет в деле увековечения памяти о композиторе его жена Антонина Нагорная, которая является директором Культурного центре «Дом Исаака Шварца».

Некоторые экспонаты из этого дома Антонина Владимировна привезла на пресс-конференцию, посвященную 95-летию со дня рождения ее мужа. Среди таких реликвий — шахматы, подаренные Шварцу его старшим коллегой Дмитрием Шостаковичем с автографом дарителя, юношеский дневник будущего композитора за 1935-1938 годы, где он описывает трагические события, связанные с арестом его отца, погибшего в Гулаге, клавир балета «Страна чудес», который поставили в 1967 году в Кировском (ныне Мариинском) театре хореографом Леонидом Якобсоном

В Сиверском Исаак Шварц прожил более четырех десятилетий, сочинив здесь большинство своих главных сочинений в разных жанрах. Трехкратный обладатель кинопремии «Ника», он написал музыку к 125 фильмом, в том числе — «Белое солнце пустыни», «Звезда пленительного счастья», «Дерсу Узала», «Братья Карамазовы», «Балтийское небо», «Проверка на дорогах», «Станционный смотритель», «Соломенная шляпка».

Сиверский отшельник

Марлен Хуциев, Владимир Мотыль. Хотя его называли «сиверским отшельником», Исаак Шварц, по свидетельству знавших его людей, был очень общительным и добрым человеком. Он даже хлопотал, помогая местным жителям, по поводу ремонта труб и заготовки дров на зиму. В его доме часто бывали его творческие друзья, в том числе Булат Окуджава

"Я прожила с ним 30 лет и не знаю, как он писал музыку, но точно знаю, что он любил это место, говоря, что Господь его здесь вдохновляет", — сказала Антонина Нагорная. В музее памяти мужа она собрала 4 тыс. экспонатов, которые трудно разместить в маленьком доме, где проходило творческое затворничество Шварца. В минувшем году здесь побывало более 8 тыс. человек. Часть экспонатов она надеется разместить в будущем концертном зале.