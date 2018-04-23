Юные музыканты Домодедова исполнили произведения Рахманинова в честь юбилея композитора

Детская школа искусств Домодедова в рамках проекта «Синтез искусства — „Великие композиторы“» провела творческое мероприятие, посвященное русскому композитору Сергею Рахманинову , учащиеся и преподаватели исполнили произведения великого мастера, сообщается на официальном сайте городского округа.

Концерт состоялся в городском доме культуры и спорта «Мир».

«Весь вечер профессионально и виртуозно в исполнении учащихся и преподавателей звучала музыка Рахманинова. Зал вслушивался в каждое слово и в каждый звук», — говорится в сообщении.

Автор сценария и ведущая, преподаватель филиала Домодедовской детской хоровой школы Татьяна Иванищева рассказала участникам мероприятия о жизни и творчестве Рахманинова. Имя великого музыканта известно во всем мире. Рахманинов был великолепным пианистом, блестящим дирижером и композитором, оставившим после себя огромное культурное наследие. По словам Иванищевой, музыкант пронес через всю жизнь не только сильную любовь к музыке, но и к Родине, которая отразилась в его творчестве.

Мероприятие организовано Домодедовским методическим объединением для учащихся, преподавателей и всех любителей музыки.

Композитор, пианист, дирижер Сергей Рахманинов происходил из дворянской семьи. Он родился в Новгородской области. В 2018 году по всей стране отмечается 145-летие со дня рождения композитора.