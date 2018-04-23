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Концерт хора русской песни «Русь» состоится в районном культурном центре
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Концерт хора русской песни «Русь» состоится в районном культурном центре 

Управа района Братеево города Москвы 2 часа назад
Фото: Братеево
Отчетный концерт Ведущего творческого коллектива хора русской песни «Русь» состоится в местном культурном центре «Братеево» во вторник, 24 апреля.
В программу творческой встречи «Русские струны души» организаторы обещают включить не только народные песни, но и музыкальными композициями советской эпохи в необычной «народной» аранжировке.
— Я думаю, что традиционное искусство должно максимально освещаться и популяризироваться. Благодаря творчеству нашего хора у всех желающих, и в особенности любителей русского народного творчества, есть возможность прийти и насладиться музыкой души, — прокомментировала заведующая культурно-массовым сектором КЦ «Братеево» Светлана Галахова.
Напомним, занятия для хора проводит Лауреат международного и российских конкурсов, магистр искусства народного пения Мария Некалина, а хореографическое обучение для солистов хора ведет хореограф Даниил Вязовикин. В настоящее время в хор при культурном центре открыт набор для желающих.
Фото: КЦ «Братеево».
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