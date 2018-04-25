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Сергей Бобунец в Екатеринбурге анонсирует первый сольный альбом
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Сергей Бобунец в Екатеринбурге анонсирует первый сольный альбом 

АиФ Урал 3 часа назад
Фото: АиФ Урал
Экс-фронтмен группы «Смысловые Галлюцинации» Сергей Бобунец в Екатеринбурге представит первый сольный альбом «Нормально все». Вместе с новыми песнями поклонников услышат и проверенные временем хиты.
Уральская публика услышит знакомые аккорды известных песен Сергея Бобунца «Зачем топтать мою любовь», «Звезды 3000», «Полюса» и другие немалоизвестные вечнео молодые синглы. Ожидается, что данным концертом будет отпразднована годовщина бренда Made in Ural. В честь знаменательного события предполагается «разогрев» от местных молодых групп.
Новый альбом «Нормально все» Сергей Бобунец писал на протяжении трех лет, с июля 2015 по февраль 2018 годы. Работа шла в двух городах: демо и партии голоса Сергей Бобунец записывал дома в Екатеринбурге, а затем отправлял их в Москву Евгению Никулину — саундпродюсеру и аранжировщику, известному по работе с группами «Тотал», «Чичерина» и «Смысловые Галлюцинации».
«В январе 2018 года, сидя на берегу океана, я размышлял, в какие края отправиться после Индии. Так появилась песня «Некуда бежать». И тут я понял, что от себя не убежишь, и решил первым делом вернуться домой и доделать сольный альбом», — рассказал исполнитель.
По его словам, тотальная экзистенциальность пластинки, связанная с переживаниями последних лет и распадом «Смысловых Галлюцинаций», замешана в альбоме с новыми красками позитивного и ироничного взгляда на жизнь.
Презентация нового альбома Сергея Бобунца состоится 26 апреля на площадке Tele-club. Начало в 20:00.
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