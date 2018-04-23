Музей Победы продлил прием заявок на конкурс «Поэзия Победы»

Музей Победы продлил до 10 июня прием заявок на Всероссийский конкурс «Поэзия Победы», приуроченный к 73-летию Победы в Великой Отечественной войне. Ранее срок приема творческих работ был установлен до 22 апреля, а итоги планировалось подвести 9 мая 2018 года.

Как сообщили в оргкомитете, в настоящее время свои стихи уже прислали около 200 ребят из разных регионов России. Также жюри получило большое количество писем с вопросами о возможности отправить свои работы после 22 апреля.

Конкурс стартовал в Международный день поэзии, 21 марта. Председателем жюри стал известный поэт, лауреат Государственной премии СССР Андрей Дементьев . Инициатором и организатором конкурса является Музей Победы.

Поэтическое состязание проходит по трем номинациям — для школьников средней и старшей школы 11 — 13 и 14 — 17 лет, а также в возрастной категории от 18 до 25 лет. Заявки с пометкой «Поэзия Победы» принимаются по электронной почте konkurs@cmvov.ru в формате Word, размер шрифта — 14, объем не более двух страниц. В соответствии с новыми сроками, имена победителей и лауреатов планируется объявить 22 июня 2018 года.

Лучшие работы победителей и лауреатов будут опубликованы на официальном сайте и группах Музея Победы в социальных сетях, а также в ведущих российских СМИ. Победители в каждой из номинаций получат в подарок бесплатный билет на групповое прохождение квеста или экскурсии в Музее Победы.

По итогам конкурса также будет издан сборник лучших стихов с одноименным названием «Поэзия Победы», который пополнит библиотеку Музея Победы.