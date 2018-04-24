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Сонаты Клементи и Бетховена прозвучат в музыкальной школе на Бескудниковском бульваре
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Сонаты Клементи и Бетховена прозвучат в музыкальной школе на Бескудниковском бульваре 

Управа района Западное Дегунино города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Бескудниково города Москвы
В субботу, 28 апреля, в детской школе искусств им. Баха на Бескудниковском бульваре состоится концерт фортепианной музыки «Классическая соната в творчестве Муцио Клементи и Людвига ван Бетховена».
— Для наших гостей выступят лауреат всероссийского и международного конкурсов Светлана Малькевич, а также лауреат премии фонда «Русское исполнительское искусство» Андрей Шишканов и заслуженный артист России Андрей Бухтояров, — рассказал сотрудник администрации.
Начало в 17.00. Вход свободный, предварительная регистрация не требуется. Гостей будут ждать по адресу Бескудниковский бульвар, д. 53а. (ео)
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