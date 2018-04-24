Сонаты Клементи и Бетховена прозвучат в музыкальной школе на Бескудниковском бульваре

В субботу, 28 апреля, в детской школе искусств им. Баха на Бескудниковском бульваре состоится концерт фортепианной музыки «Классическая соната в творчестве Муцио Клементи и Людвига ван Бетховена ».

— Для наших гостей выступят лауреат всероссийского и международного конкурсов Светлана Малькевич, а также лауреат премии фонда «Русское исполнительское искусство» Андрей Шишканов и заслуженный артист России Андрей Бухтояров, — рассказал сотрудник администрации.

Начало в 17.00. Вход свободный, предварительная регистрация не требуется. Гостей будут ждать по адресу Бескудниковский бульвар, д. 53а. (ео)