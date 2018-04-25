В школе искусств на Бескудниковском бульваре выступит лауреат международных музыкальных конкурсов Ирина Осипова

В понедельник, 7 мая, заслуженная артистка России Ирина Осипова выступит с концертом классической музыки в детской школе искусств имени Баха на Бескудниковском бульваре. Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.

— Заслуженная артистка России, профессор Московской государственной консерватории имени Чайковского и лауреат международных конкурсов исполнит избранные произведения Сергея Рахманинова , — рассказал сотрудник администрации. — На выступление замечательной артистки приглашаются все желающие.

Концерт начнется в 18.30. Он пройдет в Баховском зале на пятом этаже школы. Отметим, что детская школа искусств располагается по адресу Бескудниковский бульвар, дом 53а. (мю)