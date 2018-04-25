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В школе искусств на Бескудниковском бульваре выступит лауреат международных музыкальных конкурсов Ирина Осипова
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В школе искусств на Бескудниковском бульваре выступит лауреат международных музыкальных конкурсов Ирина Осипова 

Управа района Восточное Дегунино города Москвы 25 апреля 2018
Фото: Управа района Восточное Дегунино города Москвы
В понедельник, 7 мая, заслуженная артистка России Ирина Осипова выступит с концертом классической музыки в детской школе искусств имени Баха на Бескудниковском бульваре. Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.
— Заслуженная артистка России, профессор Московской государственной консерватории имени Чайковского и лауреат международных конкурсов исполнит избранные произведения Сергея Рахманинова, — рассказал сотрудник администрации. — На выступление замечательной артистки приглашаются все желающие.
Концерт начнется в 18.30. Он пройдет в Баховском зале на пятом этаже школы. Отметим, что детская школа искусств располагается по адресу Бескудниковский бульвар, дом 53а. (мю)
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