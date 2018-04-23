Народные песни прозвучали в библиотеке на Волочаевской 

В библиотеке № 122 имени Александра Грина 21 апреля прошел арт-фестиваль «Открываем Тургенева». Первыми «открыли Тургенева» молодые поэты клуба «Алый парус» совместно с оркестром русских народных инструментов и хором музыкальной школы им. Моцарта.
— Юные музыканты исполнили народные песни, к которым особую любовь питал Иван Тургенев. А молодые поэты дополнили музыкальную картину стихами поэта Тургенева. В их исполнении со сцены библиотеки Грина стихи прозвучали особенно проникновенно. Сердца зрителей очень тронули и сольные выступления юных баянистов и балалаечников. «Поэзия и гармония одинаково восхитительны», — говорил Иван Тургенев. «Музыкально-поэтическое посвящение Тургеневу» юных музыкантов и молодых поэтов еще раз это доказало, — рассказала заведующая библиотекой Оксана Мальцева.
Напомним, что библиотека расположена по адресу улица Волочаевская, дом 14А. (ео)