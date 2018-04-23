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Легендарный балет «Лебединое озеро» открыл фестиваль в Воронеже
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Легендарный балет «Лебединое озеро» открыл фестиваль в Воронеже 

Вести Воронеж 41 минуту назад
Фото: Вести Воронеж
В Воронеже стартовал третий фестиваль «Воронежские звёзды мирового балета». В этом году его посвятили 200-летию выдающегося русского балетмейстера Мариуса Петипа. Из балетной классики в программе фестиваля постановки «Лебединое озеро», «Жизель» и «Корсар», к которым Мариус Петипа разработал хореографию.
Начали же фестиваль с легендарного «Лебединого озера» Петра Чайковского. Ведущие партии в нём исполнили солисты Большого театра Мария Аллаш и Егор Хромушин. У зрителей постановка не теряет популярности, в зале театра оперы и балета был аншлаг. Для артистов же это не только вершина творчества, но и один из самых сложных спектаклей.
— «Лебединое озеро» сложно своими разными образами. У балерины два разных образа. Это и нежный белый лебедь и коварный чёрный. Приходится за один антракт очень быстро перевоплотиться. Безусловно, очень техничный спектакль, поэтому для балерины это самый сложный балет, — пояснила народная артистка России, ведущая солистка Большого театра Мария Аллаш.
Не обойдётся фестиваль и без премьеры. 26 апреля состоится вечер современной хореографии. На сцене театра покажут три одноактных балета. Над «Бизе-сюитой» работал ростовский балетмейстер Иван Кузнецов, над «Просветлённой ночью» Шёнберга — солист Большого театра Андрей Меркурьев. Будет постановка и от главного балетмейстера Воронежского театра оперы и балета Александра Литягина, на сцене представят постановку «Болеро» на музыку Равеля. — Современную хореографию мы посвящаем великому русскому балетмейстеру Мариусу Петипа. Мы хотим, чтобы зритель видел, что, как в своё время Мариус Иванович был актуален, был современен, искал лучших композиторов, современных композиторов. Так и современные молодые, но надо сказать, небезызвестные хореографы ищут себя, пытаются выразить свои мысли, свои эмоции в музыке, которая им нравится, — рассказал главный балетмейстер Воронежского государственного театра оперы и балета Александр Литягин.
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