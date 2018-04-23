Легендарный балет «Лебединое озеро» открыл фестиваль в Воронеже

В Воронеже стартовал третий фестиваль «Воронежские звёзды мирового балета». В этом году его посвятили 200-летию выдающегося русского балетмейстера Мариуса Петипа. Из балетной классики в программе фестиваля постановки «Лебединое озеро», «Жизель» и «Корсар», к которым Мариус Петипа разработал хореографию.

Начали же фестиваль с легендарного «Лебединого озера» Петра Чайковского . Ведущие партии в нём исполнили солисты Большого театра Мария Аллаш и Егор Хромушин. У зрителей постановка не теряет популярности, в зале театра оперы и балета был аншлаг. Для артистов же это не только вершина творчества, но и один из самых сложных спектаклей.

— «Лебединое озеро» сложно своими разными образами. У балерины два разных образа. Это и нежный белый лебедь и коварный чёрный. Приходится за один антракт очень быстро перевоплотиться. Безусловно, очень техничный спектакль, поэтому для балерины это самый сложный балет, — пояснила народная артистка России, ведущая солистка Большого театра Мария Аллаш.