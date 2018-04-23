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«Весенний» концерт дадут в ТЦСО «Южнопортовый»
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«Весенний» концерт дадут в ТЦСО «Южнопортовый» 

Префектура Юго-Восточного административного округа 2 часа назад
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
Концерт «Цветет в душе моей весна…» пройдет сегодня в территориальном центре социального обслуживания «Южнопортовый».
— На сцене нашего центра состоится выступление всеми любимого дуэта «Родник», состоящего из творческой семейной пары Любови и Владимира Балакиных, — рассказала культурный организатор ТЦСО «Южнопортовый» Марина Кузнецова. — В репертуаре дуэта — русские народные, старинные фольклорные и казачьи песни под аккомпанемент балалайки и баяна.
«Весенний» концерт состоится по адресу: улица Шарикоподшипниковская, дом 40. Начало — в 13.30. Вход свободный.
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