Фестиваль российско-индийской дружбы прошёл в Приморье

Этническая музыка, чарующие танцы и яркие костюмы.

День российско-индийской дружбы прошёл в уссурийском доме культуры «Юность». Концерт посетил генеральный консул Индии во Владивостоке Субхам Кумар. Подробности — в сюжете «Телемикса».