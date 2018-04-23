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Фестиваль российско-индийской дружбы прошёл в Приморье
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Фестиваль российско-индийской дружбы прошёл в Приморье
Prim.News
2 часа назад
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Этническая музыка, чарующие танцы и яркие костюмы.
День российско-индийской дружбы прошёл в уссурийском доме культуры «Юность». Концерт посетил генеральный консул Индии во Владивостоке Субхам Кумар. Подробности — в сюжете «Телемикса».
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