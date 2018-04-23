Гергиев: новый концертный зал в Екатеринбурге позволит городу достичь новых вершин

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 апреля. / ТАСС /. Новый концертный зал Свердловской филармонии, который планируют построить в Екатеринбурге, позволит городу достичь новых вершин, сообщил журналистам в понедельник дирижер и художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев , который Урал в рамках XVII Московского Пасхального фестиваля.

"Мне очень приятно слышать о уже подтвердившихся, запущенных даже планах [строительства концертного зала]. Это то, что отличает этот мой приезд от предыдущих, потому что мы лет семь-восемь говорили о том, что, конечно, в городе нужен хотя бы вдвое больше зал. Это не просто построить здание, а музыкальную Россию и ее музыкальную карту сделать впечатляющей не только по воспоминаниям. Одна из музыкальных столиц России — Екатеринбург, идет к новым вершинам, что меня очень радует", — сказал Гергиев.

Он добавил, что готов дать консультации при создании новой музыкальной площадки. «Хочется верить, что этот важнейший проект для региона и всей России блестяще будет реализован. Мы в какой-то степени посотрудничаем, у нас есть огромный опыт по созданию зала в Москве, в Сочи мы работаем, чтобы получился настоящий концертный зал, сами кое-что построили в Петербурге, во Владивостоке начинаем строить», — отметил Гергиев.

Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков подтвердил, что решение о строительстве нового концертного зала приняkb. «Мы достаточно серьезно работаем над развитием филармонической культуры. Принято решение о строительстве концертного зала. Надеюсь, что в новом зале будет звучать не менее качественная музыка, есть даже робкая надежда на то, что нам удастся уговорить Валерия Абисаловича [Георгиева] дать первый концерт там», — сказал Креков.

О планах создания нового концертного зала Свердловской филармонии стало известно в конце 2017 года. Новая площадка будет предназначена для акустических концертов, точное место расположения и сроки строительства еще не названы. Власти региона объявили международный конкурс на разработку архитектурно-художественной концепции по строительству концертного зала с премиальным фондом в 10 млн рублей.

О фестивале

В рамках 17 сезона Московского Пасхального фестиваля за 32 дня — с 8 апреля по 9 мая — симфоническая, хоровая, камерная и звонильная программы охватят 169 российских городов.

Екатеринбург станет одним из трех российских городов, где в программе Пасхального фестиваля прозвучат оперы в концертном исполнении. В Москве под управлением Валерия Гергиева услышали «Иоланту» Петра Чайковского . В регионах силами солистов, хора и оркестра театра исполнят «Фальстаф» Дж. Верди, который в будущем сезоне станет новой премьерой Мариинского театра.

Кульминацией концертной серии станет ежегодное выступление Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Гергиева на Поклонной горе в День Победы.