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Театры из Белоруссии и Крыма представят мюзиклы на фестивале в Оренбурге
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Театры из Белоруссии и Крыма представят мюзиклы на фестивале в Оренбурге 

ТАСС 29 минут назад
ОРЕНБУРГ, 23 апреля. /ТАСС/. Театры из Белоруссии и Крыма представят свои музыкальные спектакли в Оренбурге на десятом Международном театральном фестивале «Гостиный двор», который пройдет с 26 по 30 мая. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в Оренбургском областном театре Музкомедии.
"X международный театральный фестиваль будет посвящен искусству музыкальных театров. Предполагается, что количество участников составит свыше 300 человек, спектакли посетят более 2,5 тыс. зрителей", — сказал собеседник агентства.
На фестиваль приедет Белорусский государственный академический музыкальный театр, Государственный Академический музыкальный театр Республики Крым и Свердловский государственный Академический театр музыкальной комедии.
Фестиваль откроется 26 мая мюзиклом «Три мушкетера» Оренбургского областного театра музыкальной комедии, а завершится 30 мая спектаклем Свердловского театра музыкальной комедии «Алые паруса». Премьера мюзикла «Три мушкетера» прошла в Оренбурге в октябре, когда на нее приехали сразу три создателя спектакля — поэт и драматург Юрий Ряшенцев, художественный руководитель театра «У Никитских ворот» Марк Розовский и композитор Максим Дунаевский. В Оренбурге мюзикл поставили впервые, за его постановку взялся художественный руководитель Нижегородского камерного музыкального театра, заслуженный артист РФ Сергей Миндрин.
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