Театры из Белоруссии и Крыма представят мюзиклы на фестивале в Оренбурге

ОРЕНБУРГ, 23 апреля. / ТАСС /. Театры из Белоруссии и Крыма представят свои музыкальные спектакли в Оренбурге на десятом Международном театральном фестивале «Гостиный двор», который пройдет с 26 по 30 мая. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в Оренбургском областном театре Музкомедии. "X международный театральный фестиваль будет посвящен искусству музыкальных театров. Предполагается, что количество участников составит свыше 300 человек, спектакли посетят более 2,5 тыс. зрителей", — сказал собеседник агентства. На фестиваль приедет Белорусский государственный академический музыкальный театр, Государственный Академический музыкальный театр Республики Крым и Свердловский государственный Академический театр музыкальной комедии. Фестиваль откроется 26 мая мюзиклом «Три мушкетера» Оренбургского областного театра музыкальной комедии, а завершится 30 мая спектаклем Свердловского театра музыкальной комедии «Алые паруса». Премьера мюзикла «Три мушкетера» прошла в Оренбурге в октябре, когда на нее приехали сразу три создателя спектакля — поэт и драматург Юрий Ряшенцев , художественный руководитель театра «У Никитских ворот» Марк Розовский и композитор Максим Дунаевский . В Оренбурге мюзикл поставили впервые, за его постановку взялся художественный руководитель Нижегородского камерного музыкального театра, заслуженный артист РФ Сергей Миндрин