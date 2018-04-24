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Аврил Лавин впервые за 2 года вышла на красную дорожку
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Аврил Лавин впервые за 2 года вышла на красную дорожку 

Попкорн News 1 час назад
Фото: Попкорн News
Аврил Лавин уже некоторое время назад пропала с радаров поклонников. Девушка перестала выпускать новые песни и клипы, а также совсем забросила светские мероприятия. И вот спустя два года молчания 33-летняя певица появилась на благотворительном вечере Race To Erase MS Gala в Лос-Анджелесе.
Аврил появилась на мероприятии при полном параде — в черном длинном платье с прозрачными рукавами и вышивкой, дополненном ювелирными украшениями. Лавин также полностью отказалась от своих прежних мальчишеских вкусов в выборе прически — теперь голову певицы украшают длинные белокурые локоны.
Аврил рассказала, что в данный момент работает над новым альбом. «Это будет очень мощно, я уже три года работаю над ним, — делится певица. — Я планирую закончить альбом через пару недель. Я знаю, что мои фанаты ждут уже очень долго и даже злятся на меня, но я стараюсь сделать все как можно лучше. Обещаю, что ожидание будет оправдано». Аврил также добавила, что презентация новой пластинки состоится уже в этом году, так что поклонникам осталось ждать совсем недолго.
попкорнnews
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